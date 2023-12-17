Apple планирует обновить телефотокамеру iPhone 17 Pro

Apple планирует обновить телефотокамеру iPhone 17 Pro, добавив ей тетрапризму с 10-кратным оптическим увеличением изображения, согласно информации от издания Wccftech.

Стоит отметить, что Apple также решила изменить поставщика оптики для камеры iPhone. В то время как линзы для iPhone 15 Pro Max производила компания LG Innotek, для iPhone 17 Pro они будут предоставлены китайской фирмой. Согласно слухам, этой компанией станет ICT, дочерняя организация Luxshare.

Причины, по которым Apple решила сменить поставщика от LG Innotek, не разглашаются. Однако, согласно Wccftech, возможно, это связано с ценовой конкуренцией со стороны южнокорейской компании или с возникшими проблемами в качестве компонентов от LG.

В настоящее время нет подробностей о том, когда Apple планирует представить камеру с 10-кратным зумом. Однако эксперты Wccftech сомневаются, что это произойдет одновременно с выпуском iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, оба ожидаются в 2024 году и, судя по слухам, будут обновлены с пятикратным увеличением, унаследованным от iPhone 15 Pro Max.

В предыдущих отчетах аналитики также сообщили, что Apple Watch Ultra, ожидаемые в 2026 году, будут иметь увеличенный экран на 10%.