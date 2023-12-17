Онкоуролог Марк Гадзиян избыток соли может вызвать образование тромбов, повышение давления и снижение уровня тестостерона

Кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян поделился своими мнениями о продуктах, которые лучше ограничивать или даже исключить из рациона в своем Telegram-канале, отвечая на вопросы пользователей.

Согласно его экспертному мнению, два из наиболее вредных продуктов – соль и сахар. Избыток соли может вызвать образование тромбов, повышение давления и снижение уровня тестостерона, что может привести к серьезным проблемам в организме. Таким образом, рацион, основанный на консервированных продуктах, следует использовать с осторожностью.

Сахар, в свою очередь, оказывает влияние на выработку инсулина и способствует накоплению висцерального жира. Это особенно важно для тех, кто стремится поддерживать здоровье и фигуру.

Добавленный сахар в упакованных продуктах и напитках часто несет ненужные калории и может привести к увеличению веса. Подслащенные напитки, содержащие сахар, особенно опасны для тех, кто регулярно их употребляет.

Избыток сахара также связан с риском развития диабета 2 типа и болезней сердца. Исследования показали, что потребление большого количества добавленного сахара может увеличить вероятность сердечного приступа, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому важно обращать внимание на потребление соли и сахара, а также внимательно читать этикетки на упаковке продуктов, чтобы сделать более здоровый выбор в пользу своего организма.