 

Онкоуролог Марк Гадзиян избыток соли может вызвать образование тромбов, повышение давления и снижение уровня тестостерона

17.12.2023, 19:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян поделился своими мнениями о продуктах, которые лучше ограничивать или даже исключить из рациона в своем Telegram-канале, отвечая на вопросы пользователей.

Согласно его экспертному мнению, два из наиболее вредных продуктов – соль и сахар. Избыток соли может вызвать образование тромбов, повышение давления и снижение уровня тестостерона, что может привести к серьезным проблемам в организме. Таким образом, рацион, основанный на консервированных продуктах, следует использовать с осторожностью.

Сахар, в свою очередь, оказывает влияние на выработку инсулина и способствует накоплению висцерального жира. Это особенно важно для тех, кто стремится поддерживать здоровье и фигуру.

Добавленный сахар в упакованных продуктах и напитках часто несет ненужные калории и может привести к увеличению веса. Подслащенные напитки, содержащие сахар, особенно опасны для тех, кто регулярно их употребляет.

Избыток сахара также связан с риском развития диабета 2 типа и болезней сердца. Исследования показали, что потребление большого количества добавленного сахара может увеличить вероятность сердечного приступа, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому важно обращать внимание на потребление соли и сахара, а также внимательно читать этикетки на упаковке продуктов, чтобы сделать более здоровый выбор в пользу своего организма.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / Мнение: Путин и «Единая Россия»

17.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Львовский фристайл

17.12 / Недостатка в новинках не будет: главные тренды женских сумок на 2024 год

17.12 / Рупор кремлевской пропаганды: “Друг Реджеп” спешит на помощь

17.12 / Мнение: Молнии и марафон с яйцами: русские школы переходят на новые методики обучения

17.12 / Рупор кремлевской пропаганды: МИД Ирана о ситуации в Палестине

17.12 / Камера Samsung Galaxy S23 FE на уровне Pixel 6 и iPhone 12 Pro

17.12 / Apple меняет будущее iPad и MacBook с гибкими OLED-экранами

17.12 / Мнение: Ползучая деиндустриализация Германии

17.12 / Мнение: О детской ловушке… Но ведь «гений» — попался?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика