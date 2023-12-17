В России появится единая государственная точка отказа для цифровых сервисов

Госдума перед новогодними каникулами успела одобрить в первом чтении законопроект о единой государственной точке отказа (ЕГТО).

В пояснительной записке к документу сказано, что он направлен на упорядочивание и структуризацию цифровых сервисов. Глава Минцифры ранее говорил, что обработкой отказов в стране наблюдается «полный бардак».

– Каждый делает как ему в голову пришло: кто-то уже имеет свою собственную единую точку отказа, кто-то занимается микросервисами, кластеризацией, фейловерами… В итоге отказы отдельных компонентов могут происходить незаметно, – пояснил он.

Провайдеров цифровых сервисов обяжут интегрировать ГИС ЕГТО в свои бизнес-процессы. На первом этапе это будет распространяться только на представителей критической информационной инфраструктуруы (КИИ), следующими станут банки, онлайн-магазины, сервисы такси и доставки.

На разработку ГИС ЕГТО по предварительным оценкам потребуется 2 года и 292 миллиона рублей. На тендер уже подали заявки коллективы разработчиков Аэрофлота, Яндекса и ФНС.

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