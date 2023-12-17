От больших клатчей до светло-желтых нарядов: ключевые тенденции моды на начало 2024 года

В 2024 году мы сможем увидеть много различных модных тенденций. На зиму стоит выбирать для себя практичные вещи. В начале года в январе месяце в тренде будут вещи строгого покроя, а также стильные и лаконичные предметы капсульного гардероба.

От больших клатчей до бантов и светло-желтых нарядов – все это модные тенденции, на которые стоит обратить внимание в 2024 году. Вот несколько популярных трендов.

Масляно-желтый цвет

Этот оттенок произвел самый настоящий фурор осенью 2023 года. Зимой 2024 это будет самый настоящий тренд.

Светлый желтый оттенок мы будем видеть практически повсюду. Именно поэтому, стоит инвестировать в наряды такого мягкого и нежного цвета.

Брюки, пошитые на заказ

В 2024 году огромной популярностью будут пользоваться брюки, сшитые на заказ. Эти более красивая и нарядная альтернатива привычным всем джинсам.

Большим преимуществом брюк, сшитых не заказ, является то, что их можно красиво комбинировать с совершенно любым нарядом.

Белая рубашка

Эт еще одна классическая вещь гардероба, которая снова возвращается в моду этой зимой.

Белые рубашки на пуговицах отлично сочетаются с совершенно любым нарядами и делают образ просто потрясающим и стильным. Такой наряд может стать универсальным дополнением к совершенно любому гардеробу. Очень красиво смотрится сочетание белой рубашки на пуговицах вместе с юбкой и блейзером.

Большие клатчи

Несмотря на то, что клатчи достаточно непрактичны, но все же они должны быть в гардеробе каждой модной и стильной девушки, так как такая сумка помогает добавить образу немного гламура. Такой аксессуар хорошо сочетается с любым вечерним нарядом.

В 2024 году в моде будут достаточно большие клатчи с интересной и оригинальной текстурой. Такие аксессуары помогут добавить изысканности совершенно любому элегантному и строгому наряду.

Красное платье

Красное платье уже давно стало синонимом сексуальности и женственности. В 2024 году такой наряд будет пользоваться огромной популярностью.

Можно приобрести красное платье, выполненное из самых различных материалов. Стильно и эффектно смотрится кожа. Также интересным вариантом станет наряд, украшенный пайетками.

Присборенные наряды

Если хочется быть в тренде зимой, стоит приобрести наряды из присборенной ткани. Хорошо также смотрится одежда с рюшами и драпированными элементами.

Чтобы выглядеть стильно и неповторимо, а также чувствовать себя комфортно в холодное время года, стоит приобрести юбку миди из присборенной ткани.

Банты

Это еще одна модная тенденция, которую точно нельзя пропустить. Банты являются красивым и женственным дополнением к одежде и аксессуарам. Это самый настоящий хит 2024 года.

Большим преимуществом такой тенденции является то, что она универсальная. Можно носить банты на одежде, например, на платье или свитере или же на туфлях, сумке.

Кожаное пальто

Это именно тот предмет одежды, который мы будем видеть повсюду в 2024 году. Длинные черные кожаные пальто хорошо смотрятся с любым нарядом.

Классикой является черный цвет, но при желании можно выбрать и более яркие модели. Можно также немного поэкспериментировать с матовой или глянцевой кожей.

Яркие колготки

Это самый настоящий тренд зимних месяцев 2024 года.

Выбирая яркие колготки, можно комбинировать их с одеждой того же цвета для создания монохромного образа или же создать драматический контраст.