 

За год в России продано вдвое больше игровых консолей

17.12.2023, 16:51, Разное
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Рынок игровых консолей в РФ продемонстрировал вн impressionоительный рост за первые 11 месяцев 2023 года, увеличившись вдвое по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, в соответствии с данными ритейлера “М.Видео-Эльдорадо”, как пишет издание “Ведомости”. Общее количество проданных игровых консолей превысило отметку в 1 миллион штук, что также сопровождалось значительным ростом рынка в денежном выражении – с 8 до 18 миллиардов рублей.

Из этого общего объема 35% продаж были связаны с игровыми консолями PlayStation, Xbox и Nintendo в количественном выражении, но в денежном выражении доли этих брендов составили 85%.

Подтверждающие аналогичные тенденции данные были представлены компанией “Яндекс Маркет” и интернет-магазином Wildberries, которые рассказали о росте объемов продаж игровых устройств в 2,7 и 3,8 раза соответственно. Наибольшей популярностью на российском рынке пользуются PlayStation и Xbox, но в “Яндекс Маркет” также отметили взрывной спрос на ретро-консоли и мобильные игровые устройства.

В “М.Видео-Эльдорадо” этот внезапный рост объясняется улучшением поставок, эффектом низкой базы, крупными релизами игр и нарастающей популярностью гейминга в стране в целом. Этот положительный тренд также сопровождался запуском закрытого бета-теста игры “Escape From Tarkov Arena”.


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