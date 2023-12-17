 

Смартфон Honor X8b с 90 Гц экраном и 108 МП камерой

17.12.2023, 15:39, Разное
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Компания Honor представила свой новый смартфон среднего бюджета Honor X8b в Саудовской Аравии. Это обновленная версия Honor X8, который был анонсирован в марте этого года. Honor X8b имеет несколько значительных улучшений по сравнению с предшественником, включая AMOLED-дисплей, улучшенные камеры и другие функции.

Смартфон Honor X8b имеет компактные размеры 161,05 x 74,55 x 6,78 мм и весит всего 166 граммов. Он оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ (2412 x 1080 пикселей), частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью до 2000 нит. Устройство работает под управлением Android 14 с оболочкой Magic OS 7.2, которая включает функцию уведомлений Magic Capsule. Magic Capsule – это аналог опции Dynamic Island в последних поколениях iPhone, с овальным вырезом в экране.

На задней панели смартфона расположена 108-мегапиксельная основная камера, 5-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельная макрокамера. Спереди установлена 50-мегапиксельная фронтальная камера.

Устройство работает на чипсете Snapdragon 680 и оснащено аккумулятором емкостью 4500 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью до 35 Вт. Смартфон предлагается в нескольких конфигурациях: 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти, 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ + 512 ГБ памяти. Honor X8b также поддерживает две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, порт USB-C и боковой сканер отпечатков пальцев.

В Саудовской Аравии смартфон уже доступен для покупки по цене около $240 (примерно 21,7 тыс. рублей по курсу на 17 декабря 2023 года).


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