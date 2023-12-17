Партия «Зелёных» в Германии призвала сделать евро первой в мире деревянной валютой
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Немецкая партия «Зелёных» выступила с инициативой сделать евро первой в мире деревянной валютой.
По словам представителей партии, такая мера поможет бороться с глобальным потеплением, поскольку деревья поглощают углекислый газ.
– Деревянные евро будут более экологичными, чем обычные банкноты. Кроме того, это поможет поддержать лесную отрасль и сохранить рабочие места в этой сфере, — заявила лидер партии Анна Цумбах.
Однако инициатива вызвала недоумение у экономистов. Так, представитель Института экономики РАН Сергей Смирнов попросил немцев «даже не пытаться идти в те части экономики, где у них опыта нет».
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