 

Партия «Зелёных» в Германии призвала сделать евро первой в мире деревянной валютой

17.12.2023, 13:33, Разное
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Немецкая партия «Зелёных» выступила с инициативой сделать евро первой в мире деревянной валютой.

По словам представителей партии, такая мера поможет бороться с глобальным потеплением, поскольку деревья поглощают углекислый газ.

– Деревянные евро будут более экологичными, чем обычные банкноты. Кроме того, это поможет поддержать лесную отрасль и сохранить рабочие места в этой сфере, — заявила лидер партии Анна Цумбах.

Однако инициатива вызвала недоумение у экономистов. Так, представитель Института экономики РАН Сергей Смирнов попросил немцев «даже не пытаться идти в те части экономики, где у них опыта нет».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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