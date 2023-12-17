Мнение: Поколение убийц

Давно хотел посмотреть «Поколение убийц» – сериал про спецоперацию США в Ираке.

В России фильм показали еще в 2009 году, но я его до сих пор не видел. Потому, как после освобождения из колонии (31 января 2011 года), предпочитал смотреть только новинки, при этом в кинотеатрах.

Но в последние года полтора начал иногда смотреть и то, что вышло даже 10-15 лет назад.

Так вот и «открыл» для себя сериал «Поколение убийц». Который с интересом посмотрел.

В одной из серий врезались в память строки из письма американской школьницы американскому морскому пехотинцу, воюющему в Ираке: «Спасибо, что защищаете нашу Родину от террористов…».

А еще, постоянно ловил себя на мысли, что если бы в США действовали такие же законы, как в России, сериал «Поколение убийц», видимо, никогда не был бы снят. Потому что автор одноименной книги, по которой и был снят фильм, скорей всего, получил бы тюремный срок за дискредитацию армии США.

Так или не так?

—