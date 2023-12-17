 

Мнение: О поддержке Украины — мифы и реальность

17.12.2023, 12:30, Разное
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Западные чиновники любят заявлять о поддержке Украины до конца, не уточняя, впрочем деталей. Украинские политики тоже любят транслировать обществу такие нарративы. Но вот интересно — насколько мантры о поддержке Украины отвечают интересам западного общества, а не правящего там истеблишмента.

Натурный эксперимент на эту тему проходит сейчас в Англии — стране, решительно поддержавший Киев устами тогдашнего премьера Бориса Джонсона (его нынешний преемник, Риши Сунак, кажется, настроен чуть менее воинственно).

Всё началось с небольшого скандала. Журналисты The Telegraph узнали, что мэр Лондона Садик Хан заблокировал план по отправке в Украину автомобилей, которые в противном случае были бы утилизированы по программе Ulez. Дело в том, что в сентябре мэр Киева Виталий Кличко обратился к своему лондонскому коллеге с письмом, в котором, отметив британскую схему утилизации, предложил передать часть автомобилей в дар Украине. Киевский голова отметил, что этот шаг будет иметь «огромный потенциал», а автомобили будут использоваться в «различных спасательных и транспортных функциях».

Но на этой неделе Садик Хан отправил мэру Киева ответ, в котором сообщил, что не может пойти на такой шаг, поскольку программа утилизации Ulez должна приносить пользу лондонцам с «экономической, социальной и экологической точек зрения». Ведь согласно программе London Ulez, автомобилисты могут претендовать на единовременную выплату в размере 2000 фунтов стерлингов, если они сдают в утиль #авто, не соответствующее требованиям по загрязнению окружающей среды.

Несколько опрошенных The Telegraph британских политиков позицию Хана раскритиковали. Например, кандидат в мэры Лондона от консерваторов Сьюзан Холл заявила изданию, что «лондонцы, решившие сдать свои автомобили в утиль, должны иметь право сами решать, отправлять ли их машины в поддержку Украины». И тогда эта история получила неожиданное продолжение.

В мэрии Большого Лондона заявили Би-би-си, что закон не даёт мэру необходимых полномочий, чтобы отправлять Украине машины, сданные на утилизацию. Садик Хан и сам «глубоко раздражен» этой ситуацией, отметили в мэрии. Там сказали, что мэр создал сайт, на котором все желающие смогут пожертвовать свою машину в пользу Украины. Те, кто так поступит, впрочем, не смогут получить от мэрии ту самую единовременную компенсацию в 2000 фунтов стерлингов.

Итак, вопрос ребром. Пожертвуют ли лондонцы возможностью получить 2000 фунтов компенсации ради оказания личной помощи Украине и глубокого морального удовлетворения по этому поводу?

Или предпочтут #деньги на карман и слова сочувствия украинской борьбе?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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