Недавние исследования из Нидерландов меняют представление о коровьем молоке

Ученые из Нидерландов провели исследование, которое может изменить наше представление о коровьем молоке. Анализ показал, что его употребление может быть связано с повышенным риском преддиабета. Для этого исследования были выбраны более 74 тысячи человек в возрасте около 46 лет. Ученые анализировали их привычки, образ жизни и объем потребления молочных продуктов, таких как йогурты, кефир, мороженое, сыр и другие.

Зухра Павлова, эндокринолог, комментируя исследование, выразила свое противоречивое мнение относительно коровьего молока. Она указала на присутствие в нем казеина А1, который может превращаться в организме человека в пептид бета-казоморфин 7, замедляющий перистальтику желудочно-кишечного тракта. Павлова рекомендует растительные аналоги в качестве замены, поскольку в них отсутствует этот белок-вредитель.

Ирина Андреева, врач-терапевт, не согласилась с полным исключением молока из рациона. Она подчеркнула, что молоко питательно, универсально и вкусно. Оно легко доступно и остается основной формой в рационе многих людей. Андреева считает, что, если нет непереносимости молока, его можно употреблять в разумных количествах.

Польза коровьего молока для здоровья

Белок для общего здоровья

Белок является основным строительным блоком человеческого тела и необходим организму для создания и восстановления клеток, а также важен для общего роста и развития. Молоко с высоким содержанием белка может стать отличным выбором для сбалансированного перекуса.

Крепкие кости и зубы

Кальций необходим для здоровых костей и зубов, особенно в раннем возрасте и в пожилом возрасте, когда плотность костей снижается. Рекомендуется ежедневное употребление молока, чтобы предотвратить остеопороз и воспаление суставов.

Питательный состав

Коровье молоко содержит множество важных питательных веществ, таких как фосфор, витамин A, витамин D, рибофлавин, витамин B12, калий, цинк, холин, магний и селен. Эти элементы важны для общего здоровья организма.

Важность употребления молока остается вопросом личного выбора, но понимание его питательных свойств и потенциальных рисков может помочь принимать осознанные решения относительно его включения в рацион.