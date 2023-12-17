Маркс придумал коммунизм, вдохновившись биографией Ивана Грозного
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В Федеральном архиве Германии найдено письмо Карла Маркса немецкому
публицисту Карлу Каутскому, которое автор «Капитала» написал в 1848 году. Выяснилось, что на создание «Манифеста Коммунистической
партии» философа вдохновила биография первого русского царя Ивана Грозного.
«Дорогой Карл, только что с Фридрихом закончили работу над
нашим программным документом. Идея о разработке новой идеологии пришла мне
после изучения опыта русского царя Ивана IV, который первым в мире понял, что призрак коммунизма вот-вот
начнёт бродить по Европе», – писал своему товарищу Маркс.
Пока на сайте архива опубликована лишь часть переписки
Маркса с Каутским, в ближайшее время немецкие специалисты обещают оцифровать и
разместить в сети более 100 документов, которые ещё не были введены в научный
оборот.
Ведущий лениновед России Бронислав Рубинштейн уже предложил
организовать международный конгресс, чтобы обсудить роль Ивана Грозного в
формировании коммунистической идеологии.
«Из найденных в Берлине материалов следует, что без первого
русского царя Карл Маркс не написал бы свой «Манифест», а значит не было бы
коммунизма. Поэтому мы просто обязаны признать заслуги Ивана Грозного в создании
самой передового учения в истории», – написал историк в своём Telegram-канале.
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