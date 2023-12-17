Маркс придумал коммунизм, вдохновившись биографией Ивана Грозного

В Федеральном архиве Германии найдено письмо Карла Маркса немецкому

публицисту Карлу Каутскому, которое автор «Капитала» написал в 1848 году. Выяснилось, что на создание «Манифеста Коммунистической

партии» философа вдохновила биография первого русского царя Ивана Грозного.

«Дорогой Карл, только что с Фридрихом закончили работу над

нашим программным документом. Идея о разработке новой идеологии пришла мне

после изучения опыта русского царя Ивана IV, который первым в мире понял, что призрак коммунизма вот-вот

начнёт бродить по Европе», – писал своему товарищу Маркс.

Пока на сайте архива опубликована лишь часть переписки

Маркса с Каутским, в ближайшее время немецкие специалисты обещают оцифровать и

разместить в сети более 100 документов, которые ещё не были введены в научный

оборот.

Ведущий лениновед России Бронислав Рубинштейн уже предложил

организовать международный конгресс, чтобы обсудить роль Ивана Грозного в

формировании коммунистической идеологии.

«Из найденных в Берлине материалов следует, что без первого

русского царя Карл Маркс не написал бы свой «Манифест», а значит не было бы

коммунизма. Поэтому мы просто обязаны признать заслуги Ивана Грозного в создании

самой передового учения в истории», – написал историк в своём Telegram-канале.

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