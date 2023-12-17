Мнение: Зачем вообще был контрнаступ?

Наверно, самая модная тема для дискуссий сегодня, касающихся Украины – про контрнаступ. Спорят много, в том числе и на страницах западной прессы, но… как-то однобоко. В основном на тему «когда» и «куда». В какое время было «лучше» начинать контрнаступление (тут много упирают на то, что надо было в апреле, а то и в январе, и что «Зеленский прошляпил»), или – на каком участке «было бы правильнее» сконцентрировать силы. На вторую тему спорят больше, тут даже была «утечка» от неких «американских военных», которые якобы требовали «собрать все силы в единый кулак», а советский дуболом Залужный слушать американских советников не стал и приказал ВСУ бить сразу в трех местах, «распылив силы» – от этого, мол, все беды.

Залужный оправдывается, Зеленский пытается излучать оптимизм – в целом, однако, видно, что на Украине воцарилось уныние, а Запад (причем и Европа, и США) демонстрирует разочарование. «Мы так вам верили, товарищ наш Зеленский, как, может быть, не верили себе!» Видимо, чтобы хоть как-то подсластить пилюлю, Украина вдруг объявила… о новом контрнаступе, который она готовит на будущее лето, типа «все то же самое, только мы уже будем с самолетами» (с вожделенными F16). Словом, Украина подбросила новое «когда» в общий костер полемики. «Летом 2024»! Безусловно, спорщики тут же вцепятся в эту новую кость, и нас ждут новые острые статьи и реплики в блогах.

Я не буду вступать в эти дискуссии про «когда и где»; меня гораздо больше интересует вопрос, который, складывается впечатление, никому и в голову не приходит: почему? Кто и когда решил, что Украина вообще должна «контрнаступать» на войска РФ – при том, что Россия очевидно сильнее Украины буквально по всем параметрам – и по человеческим, и по техническим, и по финансовым, и по всем прочим ресурсам, за исключением разве что так называемых «морально-волевых» – которые, впрочем, не так уж и помогут при преодолении минных полей под шквальным артогнем?

Украина в 4, а может (по другим данным), и во все 6 раз меньше РФ по населению. У нее почти нет своих денег, нет оборонной промышленности, ВСЯ её территория «простреливается» российскими ракетами. Откуда вообще взялась идея, что Украина должна разгромить – в одиночку! – Россию на поле боя, причем вот так: взяв инициативу в свои руки, лихо атакуя то ли в одном, то ли в трех местах разом? Что это вообще за хохма? –

А вот что за хохма и откуда она – это вы прочтете в моем Бусти, перейдя по ссылке -https://boosty.to/sapojnik. Велкам, дорогие друзья! Мой Бусти – не только про Украину; весь эксклюзив, который не попадает в мои открытые блоги, по психологии, политике и моему творчеству – ТАМ!