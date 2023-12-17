 

Зондирование вечной мерзлоты с использованием подводных линий связи

17.12.2023, 10:51, Разное
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Исследователи из Национальной лаборатории Сандиа (SNL) внесли революционные изменения в изучение вечной мерзлоты на дне морей у берегов Аляски. Они превратили оптоволоконный кабель, пролегающий на дне, в мощный сенсор для мониторинга состояния этого уникального природного явления. Отчет об их исследованиях был опубликован на официальном сайте SNL.

Ученые осуществляли наблюдение за импульсами света, передаваемыми по кабелю, с помощью специальных датчиков. Анализируя длину волн света, они точно определяли температуру окружающей среды на каждом метре кабеля. Помимо этого, исследователи изучали воздействие акустических волн на кабель, что позволило им сформировать представление о структуре дна Арктики.

Кристиан Станчу, руководитель проекта, подчеркнул, что одним из ключевых достижений этой исследовательской работы стало то, что теперь одно волокно оптоволоконного кабеля используется для сбора как акустических, так и температурных данных. Была разработана инновационная система для удаленного сбора обоих типов информации с использованием всего одной нити оптоволокна, что позволило получить интересные результаты.

На основе собранных данных исследователи создали геофизическую модель, учитывающую жидкости и газы в подводных недрах. Эта модель позволила создать актуальную карту распределения вечной мерзлоты на дне Арктического моря.

Эти научные исследования имеют важное значение для отслеживания изменений климата в Арктике. По словам экспертов, информация о состоянии вечной мерзлоты критична, так как при ее оттаивании в окружающую среду высвобождаются метан и другие парниковые газы, что может оказать значительное воздействие на глобальный климат.


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