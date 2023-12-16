Нарушаем правило «одной детали» и используем метод «чем меньше, тем лучше»: как делают новогодний макияж звездные дамы

Наступает сезон праздников и важно на вечеринках выглядеть просто сияюще и ослепительно. Нужно правильно подобрать новогодний макияже чтобы иметь просто блестящий внешний вид.

Можно почерпнуть идеи мейк-апа у знаменитостей. Есть множество различных вариантов макияжа. От зеленого карандаша и золотистых дымчатых глаз до красной помады – все это выглядит потрясающе. Вот как делают макияж знаменитости.

Эффектный мейк-ап

Если хочется выглядеть просто потрясающе и довольно ярко на новогодние праздники, стоит выбрать для себя сочетание красных губ и блесток на глазах.

Стоит использовать для создания макияжа матовую помаду вишневого цвета, а затем при помощи клея для ресниц приклеить на веко небольшие блестки. Это позволит сделать создаваемый образ потрясающим, стильным и ярким.

Блестящие серебристые тени

Если нет времени, терпения ил желания покрывать все веко блестками, то стоит добавить только небольшое количество блесток. Завершить создаваемый образ можно россыпью серебристых теней. Это поможет сделать образ выразительным с минимальными усилиями. Нужно придерживаться концепции “меньше, значит больше”.

Блестящие губы

Матовая красная помада нравится далеко не всем. Если хочется сделать довольно стильный и привлекательный образ, стоит использовать темно-коричневый или же темно-бордовый карандаш для губ и нанести клубничный блеск.

Глазированный пончик

Можно создать красивое и эффектное сияние при помощи макияжа в стиле глазированный пончик. Для выполнения мейк-апа нужно использовать кремовые продеты для основы и макияжа глаз. Нужно выбирать хайлайтер, который при распылении на кожные покровы придает легкое перламутровое сияние. Стоит нанести многомерные кремовые тени и пигменты на все веко для создания светоотражающего эффекта.

Придерживаться основ

Если нравится естественность и гламур, то стоит выбрать для себя новогодний макияж в оттенках ириски. Он включает в себя различную глубину одного и того же бронзово-коричневого оттенка, нанесенного на глаза, щеки и губы.

Блестящая и глянцевая отделка выглядит действительно потрясающе. Может добавить немного гламура при помощи накладных ресниц.

Минимализм

Если не хочется делать слишком смелый и яркий макияж, но все же есть желание выглядеть просто потрясающе, то стоит выбрать для себя красную помаду. Не стоит использовать тушь и свести к минимуму количество базовых средств, чтобы кожа сияла естественной красотой. Это поможет выглядеть действительно потрясающе.

Декорирование кристаллами

Когда дело доходит до гламура, то нет ничего более интересного и драматичного, чем украшение лица кристаллами. Можно нанести их на веки, под глаза и на виски.

Графический макияж

Если не хочется использовать тени и блестки, то можно попробовать нарисовать простые линии на веках с помощью подводки для глаз. Можно поэкспериментировать с разными оттенками, но простой черный или белый лайнер также может стать отличным решением.

Нейтральная палитра

Модно несколько попробовать усилить монохромные нюдовые тона при помощи сияющих средств для макияжа.

Благодаря им кожные покровы будут выглядеть сияющим, так будто они освещены изнутри. Стоит нанести хайлайтер с влажным эффектом в уголки глаз, на вершину лука Купидона и на верхушки скул.

Яркая цветовая гамма

Яркие тени для век выглядят действительно эффектно и потрясающе, но часто не хватает терпения для их растушевки. Чтобы выглядеть эффектно нужно просто приклеить ресницы яркого оттенка.