Мнение: Собянинск задыхается под снегом

А снег – идет, а снег идет…

(песня)

Москва буквально завалена снегом, снег идет практически весь декабрь. А у меня – двойственное чувство. С одной стороны – это какое-то счастье: выйдешь на улицу, всё белым-бело, сделаешь пять шагов – такое характерное «снежное» поскрипывание… как в детство проваливаешься. Блиин, думаешь – ну наконец-то ВСЕ ТАК, КАК ДОЛЖНО БЫТЬ!

Детство – это ведь та волшебная пора, когда нам в подкорку закладывается – помимо нашей воли, абсолютно бессознательно – представление о НОРМЕ. О том, каким «должен быть» мир и человеческие взаимоотношения. Жил кто-то в счастливой семье, где папа любил маму, а мама папу – потом и семью заводит охотно, а что, семья – это ведь хорошо! А если наоборот – бегает потом от “хомута” всю жизнь, а едва попав – стремится всеми силами вырваться, даже сам не понимая почему… Или, скажем, если девочку в детстве бил отец – она, пусть даже потом отца всю жизнь ненавидит, все равно подсознательно уверена, что норма – это когда близкий человек ее бьёт (а она его ненавидит), и ищет соответствующего мужа (или на худой конец любовника). А спокойным или даже ласковым отношениям «умом» может и радуется, но в глубине души вечно сомневается – что-то в них «не так»: ведь НОРМА совсем другая!

Так и со снегом: конечно, уже лет 20, а то и 25, зимы у нас неуклонно теплели, а последние 10 и вовсе стали почти «европейскими», бесснежными, с постоянным «около нуля» на градуснике, последняя такая была, по-моему, феноменальная зима 2018/19 гг., когда снег в Москве и вовсе выпал один раз за всю зиму, да и быстро растаял. И к этому, казалось, привык, уже и не роптал… Но вот в последние два года всё вдруг пошло вспять, снег опять стал ложиться еще в ноябре и стойко держаться до марта – и я почувствовал, как по этому скучал. Ощущение правильности происходящего не покидает… Хотя представляю, что как раз у тех, кому сейчас лет 20-30, должно быть от той же московской зимы ощущение противоположное: для них-то «нормой» является совсем другое, слякоть и ледяные дожди зимой! Как они, должно быть, мучаются, в душе надеясь, что все «аномалии» – это какой-то морок…

Однако все эти снегопады, хоть и радуют моего внутреннего ребенка, одновременно, похоже, показывают и другое, печальное обстоятельство: еще только середина декабря, снег валит с середины ноября, но мы уже видим, что, похоже, не зря Москва является с отрывом Самым Северным Мегаполисом в мире. В Москве живет чуть ли не 12 млн. человек, в то время как в этих широтах и «просто» городов-миллионников не найти днем с огнем. Почему?

Да потому что невозможно. Только русская беспримерная истовость и наплевизм на какие бы то ни было соображения экономической эффективности могли привести к таким феноменам, как Санкт-Петербург в необитаемой местности на северных болотах, как чудовищный Норильск на вечной мерзлоте за Полярным кругом – и как Москва. Город в местности, где зима должна царить 6 месяцев в году.

Москва, пожалуй, самый яркий пример беспримерной расточительности в схватке с природой. Этакий «дворец на Марсе». И вот: месяц нормального северного снежка – и уже понятно, что Собянинск с его несметными ресурсами (4,5 млрд. долларов – годовой городской бюджет) задыхается. Дороги не успевают расчищать, на дворы вообще плюнули, город еле шевелится в грандиозных пробках. А если еще и морозец прихватит, градусов хотя бы 20… Тут-то и понимаешь, что последние четверть века нам просто сказочно везло с погодой – почти не случалось по-настоящему снежных и морозных зим. «Всеобщее потепление», спасибо Грете Тунберг.

Можно возразить – мол, всё это ерунда, Москва была Москвой и при Советской власти, когда зимы стояли еще нормальные, морозные. Но это некорректное сравнение: дело в том, что при совке Москва хоть и была столицей и самым крупным городом в СССР, но все ж не была никаким мегаполисом. Она была вдвое меньше, компактнее, в ней в сравнении с сегодняшним днем почти не было легковых авто, не было нынешнего моря света по ночам, не было досуга. Еще в каком-нибудь 1980 году никому бы не пришло в голову провозглашать Moscow never sleep. Москва вполне себе дрыхла по ночам – как и какой-нибудь Киркенес или Эдмонтон.

С тех пор из Москвы усиленно делали витрину «русских достижений», она неимоверно распухла, накачалась всем чем можно, в нее съезжался и съезжается народ со всей РФ и даже со всего б.СССР – и, чего мы совершенно не ценили, этому благоприятствовало и изменение климата. Летом, правда, Москву начала выжигать убийственная, абсолютно среднеазиатская жара (и жару Москва с ее смогом и положением, по сути, в низине переносит очень плохо). Но «зато» были очень мягкие зимы.

Если же ее продолжит заваливать снегом, и еще на фоне морозов… Москва может просто встать. При том, что мегаполис встать не может – он обязан все время крутиться, как перпетуум мобиле. Тут, боюсь, и окажется, что сама идея превращать Москву в «самый северный мегаполис мира» была не просто дурацкой – она была преступной.

Причем, что особенно забавно – климат стал снова меняться в сторону похолодания как раз тогда, когда в силу прочих авантюрных и самоубийственных решений у Москвы (и у России, что, впрочем, одно и то же) стали заканчиваться деньги и иссякать источники их получения.

Что ж, аминь. Тем, кто свято верит в «московскую недвижимость всегда в цене» остается лишь молиться на то, что Всемирное Потепление (тм) дало лишь временный сбой, и что оно больше не повернет вспять. Вся надежда нашего Собянинска – на пресвятую Грету. Еще раз – аминь!