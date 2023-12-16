 

Московский музей инородных тел, извлечённых врачами, пополнился электросамокатом

16.12.2023, 17:33, Разное
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В московском музее инородных тел, извлечённых врачами из горожан, появился электросамокат мощностью в 500 Ватт. Известно, что он был помещён в ненадлежащее место одному из местных жителей заезжим россиянином, который понесёт за это ответственность в установленном законом порядке.

Самокат отличается полной комплектностью – присутствует батарея, работает WiFi-модуль. У него лишь незначительно погнута рулевая колонка, а также отсутствует заднее колесо. По словам медиков, это наиболее крупное инородное тело, извлечённое с 2020 года. Предыдущий рекорд удерживал спиннер размера XXX King Size.

Согласно краткой справке, приложенной к экспонату, пострадавший отделался лишь небольшими растяжениями и был выписан через неделю после инцидента. Нападавшему грозит тюремный срок, а затем высылка обратно в Калужскую область с запретом на въезд в столицу сроком на 99 лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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