Мнение: О вконец оборзевших «кургузых с рынка»… Опять спустить на тормозах?

Об этом вам не расскажет депутат Андрей Гурулев, призывающий «уничтожать врагов народа», попавшихся на ловкий пранк. И лишь криминальные сводки дадут изрядную картину происходящего. Но в них попадает не всё.

Хотя вот это ЧП в столице — просто не могло не попасть. Настолько вопиюще произошедшее.

На столичном рынке «Садовод» — новое обострение ситуации. Всё началось с того, что что сотрудники полиции задержали одного из таксистов, который не остановился по требованию инспектора ДПС. Более того, некоторые источники сообщают, что этот «водятел» не просто не подчинился, но попытался скрыться на своей машине и протащил полицейского несколько метров по земле. А когда его задержали, вдруг выдал «эпилептический припадок». Возможно, и симулировав приступ.

Но этим дело не ограничилось. Полицейские оказали водителю доврачебную помощь и вызвали скорую. Однако ему пришла совсем другая подмога. На «выручку» соплеменника сбежалась целая толпа работников рынка. «В момент оказания помощи задержанному к сотрудникам полиции подошла группа агрессивно настроенных граждан (более 80 человек), которая попыталась оттеснить их от задержанного, повредив служебный автомобиль путём пореза колеса», — лаконично сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве. Источники новостных изданий утверждают, что там было 82 работничка. Полицейским пришлось стрелять в воздух. По словам очевидцев, в итоге конфликт закончился, толпа разошлась, задержаний не было.

Итак, почти рота агрессивно настроенных трудовых мигрантов попыталась применить силу к полицейским, чтобы отбить у них задержанного абсолютно по делу единоверца. И лишь предупредительные выстрелы из табельного оружия слегка разрядили обстановку. Ну беспредел же! И, говоря по правде, что-то не слышно, чтобы у себя дома эти «гости» вели себя настолько нагло. Своих правоохранителей они боятся задеть даже неловким взглядом.

Помимо прочего, это снова ставит вопрос о трудовой миграции. Так ли уж она необходима? Согласно подсчётам Института им. Гайдара, только 10% трудовых мигрантов трудятся в тех отраслях и на тех предприятиях, которые испытывают потребность в рабочей силе. Остальные — крутятся, как могут и где хотят. Что порой выливается в массовые драки либо такие вот инциденты с полицией.

То есть, реальные «враги России» — те, кто завозят мигрантов толпами, мало-помалу создавая взрывоопасную массу. Быть может, и не сознательно, а просто закрывая глаза на «побочные эффекты» ради получения сверхприбыли. И с этим никто из депутатов почему-то не предлагает эффективно бороться. Напротив, некоторые импортёры иностранной рабсилы сами заседают в различных парламентах. Или делегируют туда своих представителей.

Но нам-то всем какое дело, заговор это или глупость, когда «полыхнёт» и «рванёт»?

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