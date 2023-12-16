 

Рупор кремлевской пропаганды: Эволюция УМПК

16.12.2023, 16:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эволюция УМПК

«Россия наращивает производство модулей коррекции и наведения для авиабомб», с таким заголовком вышло новое интересное исследование Conflict Armament Research (CAR), посвященное УМПК. Особое внимание западные исследователи уделили начинке, сравнив два доставшихся им модуля – один от января 2023 года (первое изображение), второй – от октября 2023 (второе).

Первое, на что обратили внимание, это более архаичная структура более ранней версии УМПК, что неудивительно.

Блок наведения представляет собой примитивную электронную систему, состоящую из регулятора напряжения (слева), навигационной платы (в центре) и инерциального измерительного блока (справа).

Также, что любопытно, CAR жалуются на отсутствие маркировок на некоторых платах. Позже исследователи придут к выводу, что делается это специально, чтобы такие же любопытные не вычислили маршруты поставок некоторых компонентов.

Кстати, первый задокументированный случай применения УМПК пришелся только на март 2023 года, в то время как в статье указано, что один "образец" нашли украинские военные под Бахмутом в январе этого года. Это говорит о том, что российская армия умело скрывала почти три месяца появление новых боеприпасов.

Второе, что бросилось в глаза уже при сравнении с более новым образцом, это более сложная структура, состоящая из пяти основных элементов, среди которых инерциальный измерительный модуль "СМАРТ" и достаточно известный модуль приема спутниковых данных "Комета", устанавливаемый и в "Герани". Как утверждается, "СМАРТ" позволяет бросать бомбы на 35-40 километров, после чего в дело включаются крылья и доведение по спутнику; бомба планирует на цель, что мы неоднократно видели на кадрах. На данный момент достоверно известно о возможности авиабомб с УМПК преодолеть минимум 60 километров по воздуху.

Выводы, к которым пришли аналитики из CAR таковы, что УМПК знаменует собой новую ступень высокоточного вооружения в руках ВС РФ, это настоящая эволюция, значительно увеличивающая эффективность фронтовой авиации на поле боя.

https://t.me/infomil_live/2392 – цинк

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Наши дети будут жить в прекрасной России будущего

16.12 / С 1 января в общественных местах разрешат употребление настойки боярышника

16.12 / Врачи рассказали, как поддержать иммунитет зимой

16.12 / Илон Маск о климате: снижение выбросов углерода не угрожает цивилизации

16.12 / Activision Blizzard заключит урегулирование судебного дела на $50 млн

16.12 / Мнение: Демократия на марше

16.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Борьба за помощь Украине в Конгрессе США

16.12 / AlgorithmWatch: Чат-бот Bing врет про выборы в европейских странах

16.12 / Мнение: Путин снова «оторопеет»?

16.12 / Московский музей инородных тел, извлечённых врачами, пополнился электросамокатом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика