Рупор кремлевской пропаганды: Эволюция УМПК

Эволюция УМПК

«Россия наращивает производство модулей коррекции и наведения для авиабомб», с таким заголовком вышло новое интересное исследование Conflict Armament Research (CAR), посвященное УМПК. Особое внимание западные исследователи уделили начинке, сравнив два доставшихся им модуля – один от января 2023 года (первое изображение), второй – от октября 2023 (второе).

Первое, на что обратили внимание, это более архаичная структура более ранней версии УМПК, что неудивительно.

Блок наведения представляет собой примитивную электронную систему, состоящую из регулятора напряжения (слева), навигационной платы (в центре) и инерциального измерительного блока (справа).

Также, что любопытно, CAR жалуются на отсутствие маркировок на некоторых платах. Позже исследователи придут к выводу, что делается это специально, чтобы такие же любопытные не вычислили маршруты поставок некоторых компонентов.

Кстати, первый задокументированный случай применения УМПК пришелся только на март 2023 года, в то время как в статье указано, что один "образец" нашли украинские военные под Бахмутом в январе этого года. Это говорит о том, что российская армия умело скрывала почти три месяца появление новых боеприпасов.

Второе, что бросилось в глаза уже при сравнении с более новым образцом, это более сложная структура, состоящая из пяти основных элементов, среди которых инерциальный измерительный модуль "СМАРТ" и достаточно известный модуль приема спутниковых данных "Комета", устанавливаемый и в "Герани". Как утверждается, "СМАРТ" позволяет бросать бомбы на 35-40 километров, после чего в дело включаются крылья и доведение по спутнику; бомба планирует на цель, что мы неоднократно видели на кадрах. На данный момент достоверно известно о возможности авиабомб с УМПК преодолеть минимум 60 километров по воздуху.

Выводы, к которым пришли аналитики из CAR таковы, что УМПК знаменует собой новую ступень высокоточного вооружения в руках ВС РФ, это настоящая эволюция, значительно увеличивающая эффективность фронтовой авиации на поле боя.

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