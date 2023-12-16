Установлено, что расположение языковых сосочков уникально для каждого человека

Как сообщает издание Scientific Reports, размер и расположение языковых сосочков, как показали результаты исследования, проведенного британскими учеными, представляющими Эдинбургский университет и университет Лидса, уникальны для каждого человека.

Благодаря этим небольшим структурным образованием, в которых расположены вкусовые и температурные рецепторы, а также нитевидные, позволяющие ощутить текстуру пищи, человек не только ощущает вкус, но и разговаривает.

Ученые предположили, что именно из-за уникальности нитевидных и грибовидных сосочков, между людьми присутствует разница во вкусовом и текстурном восприятии пищи, выразив надежду, что их открытие поспособствует разработке индивидуальных стратегий правильного питания.