Мнение: Экономика России: всё в порядке… пока что

Немного цитат с прямой линии Владимира Путина. Про Спецоперацию писать не буду, её мы завтра с Кримсональтером будем в Клубе Зелёной Свиньи обсуждать, а про экономику напишу. Цитирую (ссылка):

В. Путин: …Поэтому главное – это укрепление суверенитета. Но это очень широкое понятие. Укрепление суверенитета внешнего, так скажем, – это значит укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру. Это укрепление общественного суверенитета, имеется в виду безусловное обеспечение прав, свобод граждан страны, развитие нашей политической системы, парламентаризма. Ну и, наконец, это обеспечение безопасности и суверенитета в сфере экономики, технологического суверенитета…

…Прибыль предприятий составила плюс 24 процента, я уже не говорю про банки, они заработают под 3 триллиона рублей, свыше трёх триллионов. Конечно, я знаю, и в этой аудитории, и в целом в стране скажут: ну, вот банки жируют и так далее. Это всё понятно. Но те люди, которые хранят деньги на счетах российских банков, для них это приятная новость – устойчивость российской финансовой банковской системы…

Как видите, цель поставлена с предельной для политика чёткостью — развитие экономики и технологий, импортозамещение. И это с учётом «безусловного обеспечения прав и свобод», то есть без мобилизационной экономики, а по лучшим практикам капитализма, с опорой в первую очередь на свободный бизнес. Государство обеспечивает надёжные правила игры, стабильную валюту и защиту прав собственности, а бизнес даёт стране тот самый экономический и технологический суверенитет. Ура, здравый смысл победил.

Обратите внимание — президент специально добавил, что банки неприлично много зарабатывают, но это хорошо для России. Это снова здоровая капиталистическая позиция. Высокие доходы банков — это хорошо, во-первых, потому что стабильность финансовой системы очень важна, особенно в условиях санкций, а во-вторых, потому что зарабатывающий бизнес — это вообще хорошо для экономики.

Лично я, как вы знаете, не одобряю ни кредитов для потребителей и малого бизнеса, ни некоторых других способов, при помощи которых банки извлекают деньги из населения. Однако, будучи миноритарным акционером Сбера, я готов мириться с несовершенством нашего мира. Год ещё не закончился, а Сбер уже получил чистую прибыль в 1,4 трлн рублей. Великолепный результат, тем более впечатляющий, что Сбер является одной из главных целей санкционной агрессии наших врагов, а некоторые менеджеры Сбера проявили достойную порицания доверчивость, разместив часть активов банка на неверном Западе.

В. Путин: Самый главный показатель роста экономики – рост валового внутреннего продукта по концу года ожидается 3,5 процента. Это хороший показатель, это значит, что мы отыграли падение прошлого года, там у нас было, по-моему, 2,1 процента. Если в этом году будет плюс 3,5 – значит, отыграли падение и сделали достаточно серьёзный шаг вперёд.

К сожалению, у нас подросла инфляция, к концу года ожидается 7,5, может быть, чуть больше, к 8 процентам. Но Центральный банк, Правительство принимают необходимые меры. Можем ещё об этом поговорить, я имею в виду и поднятие ключевой ставки, и некоторые другие меры, которые ЦБ и Правительство принимают. Исходим из того, что нам удастся вернуться к целевым показателям.

Промышленное производство растёт, уверенно, – 3,6 процента. Но что особенно радует, что растёт обрабатывающая промышленность – 7,5 процента будет по году. У нас давно такого не было.

Что особенно настраивает на позитивный лад – 10 процентов рост инвестиций в основной капитал. Что это означает? Сегодня у нас рост в промышленности, ВВП очевидный…

Государственный внешний долг сокращается. Тоже говорит о макроэкономической стабильности, финансовой стабильности. Госдолг сократился с 46 до 32 миллиардов долларов. И частный внешний долг также сократился (наши компании исправно возвращают все кредиты, взятые в иностранных финансовых учреждениях) с 337 миллиардов долларов до 297. То есть погашение идёт ритмично, часто даже с опережением графика…

Госдолг сокращается, частный внешний долг сокращается, экономика растёт, причём растёт там, где нам сейчас особенно нужно расти, то есть в промышленности. Инфляция высоковата, но ставка на месте, так что ничего критичного в инфляции нет. Вывод однозначный — экономика России в порядке. Мы не просто держимся, мы развиваемся. В таком режиме Россия может противостоять Западу бесконечно долго, для нас вялотекущий конфликт с Западом теперь — не кризис и не шок, а новая норма. И это, кстати, одна из причин, по которой на Западе разные группы, в том числе внутри США, всё настойчивее требуют закончить бодаться с Россией. Даже на Западе всем уже очевидно, что план сокрушить экономику России провалился.

К сожалению, это не значит, что в экономике России нет проблем. Цитирую про уровень жизни:

В. Путин: реальная зарплата – вырастет, около 8 процентов будет, это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так, но в среднем по стране эта статистика точная. И реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают. Здесь больше составляющих, где-то под 5 процентов будет.

Уровень безработицы, о чём я упомянул. Совсем недавно мы гордились тем, что у нас исторический минимум был 3 процента. Вчера мы с коллегами готовились к сегодняшней нашей встрече, к сегодняшнему разговору, – уже 2,9 процента. Такого вообще никогда не было в истории России. Это очень хороший интегрированный показатель состояния экономики.

Когда я говорил про повышение реальных доходов, надо упомянуть, конечно, что с 1 января у нас будет МРОТ повышен сразу на 18 процентов. Мы не часто это делали…

…2021 год – продолжительность жизни в России – 70,06, 2022 год – 72,73, а в 2023-м ожидается 74 года…

Хорошо? Не думаю. Уровень безработицы в 2,9% — это проблема, это серьёзный дефицит рабочих рук. Основные причины дефицита известны — увеличение размера армии, перевод оборонных заводов в режим форсажа, импортозамещение, демографический кризис.

Первые две проблемы временные — после успешного завершения СВО, которое, может быть, мы увидим уже в 2025, неизбежны большая волна демобилизации и массовые сокращения в оборонке. Импортозамещение с нами надолго, так что новые производства будут выгребать трудовые ресурсы и дальше. Наконец, демографический кризис — болезнь серьёзнейшая, и пока что на всей планете нет ни одной страны, которая бы её успешно вылечила. Некоторые кивают в сторону Израиля, и там, действительно, рождаемость в религиозных семьях довольно высока, а процент религиозных семей достаточно велик, чтобы общее население страны росло. Однако будущее Израиля, мягко говоря, туманно, так что примером для подражания Израиль служить не может.

Впрочем, демографический кризис — тема для отдельного поста. Сейчас важно, что наша экономика уже начала заметно страдать от дефицита рабочих рук, при этом мы даже не знаем, временный это дефицит, или нет. Может быть, временный: резервы роботизации, автоматизации и дебюрократизации в России огромны, поэтому даже без учёта новомодных ИИ мы имеем массу возможностей поднять производительность труда. Есть сценарии, однако, при которых дефицит рабочих рук будет с годами только усугубляться: например, если нам придётся конкурировать за гастарбайтеров со странами, которые предложат им более высокие зарплаты.

Некоторые наивные души думают, будто низкая безработица — это хорошо, так как она позволит им дороже продать свой труд. Но нет, это так не работает. Если дефицит рабочих рук приводит к росту зарплат, который не сопровождается ростом производительности труда, экономика начинает задыхаться, что выражается в ухудшении качества услуг и в росте цен. В итоге получается, что денег вроде бы на руках и больше, а купить за них получается всё меньше и меньше, при этом снег на улицах убирается всё хуже, очереди к врачам становятся всё длиннее, а внутренняя и внешняя политика начинают потихоньку искрить.

Сейчас на повестке дня Спецоперация и противостояние Западу, это понятно. Однако я полагаю, что тут мы самые опасные точки уже прошли, дальше должно быть значительно легче. А вот демография, которую многие пока что даже не считают сколько-нибудь важной проблемой, может стать для России куда как более серьёзным вызовом, нежели отражение прокси-агрессии тонущих под грузом накопленных ошибок американцев.