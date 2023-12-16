Шведским компаниям разрешили требовать генетический тест при приёме на работу и отсеивать «слишком шведов» ради мультикультурализма

Парламент Швеции всё же принял скандальный закон, согласно которому компании получают право требовать от соискателей результаты их генетического теста при трудоустройстве.

Его цель – отсеивать так называемых «слишком шведов» в интересах разнообразия (diversity) и создания подлинно мультикультурных коллективов.

«Слишком шведами» (alltför svenskt) в стране презрительно называют представителей привилегированного большинства. Как правило, они относятся к коренному народу, имеют выраженную скандинавскую наружность, родились и выросли в Швеции, а не мигрировали, хорошо владеют государственным языком. Веками именно такие люди имели в стране многочисленные преимущества – им не надо адаптироваться в обществе, они могут с юности заводить полезные связи, легко трудоустраиваются, получают в среднем больше неквалифицированных мигрантов.

Борьба с привилегиями шведов ведётся в стране с 2015-2017 годов, но особенно она активизировалась с 2020 года на фоне разительного социального прогресса в других государствах. Нынешний закон до этого пытались принять трижды, однако только четвёртая попытка увенчалась успехом. Для этого председателю парламента даже пришлось пойти на «исключительные регламентарные меры» и деактивировать часть карточек для голосования консервативных депутатов.

Принятый закон предусматривает жёсткие критерии использования результатов генетических тестов. В первую очередь работодателям категорически запрещено дискриминировать представителей национальных меньшинств и угнетаемых групп. Отказ в приёме на работу «слишком шведа» разрешён и даже рекомендован, но считается не дискриминационным актом, а «действием для поддержания общественного баланса». Более того, в стране будет создан единый реестр лиц, проваливших тест, – это позволит сократить расходы на генетические исследования. Перепроходить проверку разрешат не чаще, чем раз в 5 лет.

—