 

Neuirolmage: найден способ обеспечить здоровое старение мозга

16.12.2023, 11:10, Разное
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Как сообщает издание Neurolmage, способствовать здоровому старению мозга можно при помощи как физической, так и социальной активности, что показали результаты исследования, в ходе которого ученые, наблюдавшие в течение семи лет за людьми, преодолевшими возрастную планку в 65 лет, фокусировали внимание на энторинальной коре головного мозга.

Именно эта область, относящаяся к категории ключевых и связанная с обучением и памятью, довольно часто поражается при болезни Альцгеймера. Было установлено, что у пожилых людей, проявляющих высокую степень активности в социальном и физическом плане, толщина энторинальной коры уменьшалась медленней, а те, кто обладали хорошей памятью в начале исследования, намного лучше сохранили ее и в течение последующих семи лет.

Полученные результаты, как отмечают обозреватели, подтверждаю идею существования «когнитивного резерва», который, по аналогии с мышцами, можно развивать в течение всей жизни.       


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