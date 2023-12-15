Мнение: Ликвидация анонимности телефонии, борьба с мошенниками по-японски и как в США надувают клиентов

1. Герман Клименко предлагает радикальный способ борьбы с телефонным мошенничеством (ссылка):



Разгул телефонного мошенничества происходит благодаря интернету и возможности «приземлять» анонимные звонки в нашу среду телефонии. Так и проходят звонки, разнообразные варианты сообщений и звонков в мессенджеры, которые тоже анонимны и могут быть использованы против нас же.

Соответственно, решение проблемы телефонного мошенничества очевидно, известно и понятно. Я недавно подключал себе китайский мессенджер и не смог сделать это автономно: не срабатывало подтверждение телефоном, как и все остальное, пока ко мне не приехал человек, у которого уже есть такой же мессенджер. Мы были рядом, программа в этом удостоверилась, и после этого мне разрешили начать в ней писать. Через день ко мне приехал второй человек, и при двух подтверждениях у меня запустился уже полный мессенджер. При этом, в Китае не знакома концепция «вам звонит Сбербанк», любой звонок авторизован, всегда можно выяснить, кто и почему звонил.

И понятно, что для сокращения мошенничества нужно просто убрать анонимность телефонии. Государство в этом направлении двигается, но медленно и долго. Уже принят закон о штрафах за «приземление» подменных номеров — когда звонят с Украины, из Белоруссии или США, а на выходе вы видите местный русский номер.

Конечно же, звонок должен быть всегда абсолютно авторизован. Должно быть понятно, кто это звонит, откуда и как звонит. Операторы могут это сделать, но не делают: запретить на техническом уровне приём зарубежных звонков, запретить на техническом уровне звонки вне записной книжки. Особенно это касается пожилых людей — любой человек может до них дозвониться.

Мне кажется, это одна из самых востребованных функций, она должна быть уже предварительно включена. Например, пожилому человеку подарили телефон, вбили туда телефоны семьи, родных, знакомых, и на этом все закончилось, чтобы не было возможности прозвониться ему и обмануть.

Единственный способ победить телефонных мошенников — это абсолютная авторизация и возможность сужения числа контактов для социально ответственных групп на аппаратно-программном уровне.

На мой взгляд, всё правильно, анонимных звонков быть не должно. Сегодня утром мне аж три раза звонили спамеры — ложная поверка счётчиков и ещё какие-то полулегальные жулики. Уже не раздражает, привык, но ощущение слабости государства создаёт.

Вместе с тем, я бы не идеализировал Китай. Насколько мне известно, по Китаю работают телефонные мошенники из Мьянмы, тоже китайцы. Так что их мощная система контроля над сим-картами, полагаю, тоже где-то даёт сбой.

Впрочем, я ни в коем случае не специалист по Китаю. Если там всё же нет телефонных мошенников, пожалуйста, поправьте меня в комментариях.

2. Читатель Александр Шалимов также указывает, что мошенники, которые заставляют своих жертв не только отдавать им свои денежки, но ещё и оформлять кредиты и также отдавать им – феномен международный (ссылка):



…для Японии это тоже проблема. Причём настолько большая, что там собираются… отобрать карты, которыми не пользовались больше года, у людей старше 65 (ссылка).

3. Тем временем в США официальные банкиры порою мало чем отличаются от мошенников (ссылка):

В возрасте 78 лет Питер Дельгер продал свою компанию и вышел на пенсию, все состояние в размере $50 млн перевели в JPMorgan с условием, что банк выступит в качестве финансового консультанта и поможет увеличить капитал.

За 5 лет инвестиций от $50 млн осталось только $1,5 млн, деньги были потеряны на рискованных инвестициях, которые предложили аналитики банка.

Семья Дельгер подала в суд на JPMorgan и обвинила их в том, что они подсунули сомнительные сделки старому и слабоумному человеку, чтобы заработать на высоких комиссиях.

Банк подал встречный иск где сказано, что на встречах Дельгер всегда выглядел как полностью дееспособный человек, а еще его предупреждали о финансовых рисках.

Это все, что нужно знать о советах банкиров…

Проблема серьёзнее, чем кажется. Мне регулярно звонят менеджеры банков — настоящие, с которыми я работаю. Скидывают разные предложения, рассказывают про новые продукты банка, про разные перспективные ценные бумаги. Так вот: практически всегда (!) советуют разную ерунду, на которой я наверняка терял бы деньги, если бы к этим советам прислушивался.

Проведу аналогию: это как если бы я ходил к диетологу, а тот советовал бы мне есть в Макдональдсе, причём брать самые жирные продукты, заливать их двойным соусом и запивать литрами сладкой газировки.