Почему руки выглядят старыми и как сделать их кожу на 10 лет моложе: способы, которые работают

Руки нуждаются в особом уходе. Эта часть тела стареет быстрее и раньше, чем лицо. Она чаще всего выдает возраст и даже делает женщину визуально старше. Мы расскажем, почему руки выглядят старыми и как сделать их кожу на 10 лет моложе. Эти способы эффективны и действительно работают.

Почему руки выглядят старыми

Кожа на руках очень подвержена возрастным изменениям. Можно выделить следующие причины старения этой части тела:

Структура кожи. Жировая прослойка на тыльной стороне ладони очень тонкая. Поэтому кожа в этой области часто теряет влагу и становится сухой. На ней легко образуются морщины. Погодные факторы. Кожа рук часто страдает от жары, солнечных лучей, ветра и морозов. Поэтому на ней нередко появляются трещины и сухие участки. Химические факторы. Кожа рук повреждается от контакта с бытовыми химикатами и жесткой водопроводной водой.

Также кожа рук может быстро стареть из-за того, что за ней недостаточно или неправильно ухаживают.

Какие процедуры нужны

Уход за руками – это комплекс косметических мероприятий. Он включает в себя следующие процедуры:

очищение; отшелушивание; массаж; увлажнение; защита от солнца; питательные маски; уход за ногтями и кутикулами.

Далее мы приведем несколько способов, которые помогут омолодить кожу рук.

Парафинотерапия

Парафинотерапия – одна из самых эффективных процедур в уходе за руками. Она полезна не только для кожи, но и для всего организма. Нервные окончания в ладонях влияют на разные органы.

При этой процедуре руки покрываются расплавленным парафином. Он обволакивает кисти и создает эффект сауны. Влага выделяется из эпидермиса, насыщается кислородом, а затем возвращается в кожные клетки.

Скраб для рук

Чтобы кожа оставалась молодой и свежей, необходимо проводить отшелушивающие процедуры. Они помогают удалить старые клетки и освободить место для новых.

Вы можете сделать отшелушивающий скраб своими руками. Смешайте в равных частях сахарный песок с растительным маслом. Втирайте это средство в кожу рук круговыми движениями.

Кофейная гуща

Вы можете использовать для приготовления скраба кофейную гущу. Смешайте ее с растительным маслом в равных частях и вотрите в кожу рук. Это средство отличается мощным отшелушивающим эффектом, поэтому его достаточно использовать 1-2 раза в неделю.

Питательная маска

Эта маска поможет вам смягчить кожу рук зимой. Вам понадобятся следующие продукты:

цедра одного лимона; творог – пара столовых ложек; оливковое масло и зеленый чай – по одной чайной ложке.

Перемешайте ингредиенты. Нанесите массу на кожу рук и наденьте резиновые перчатки. Через полчаса смойте состав.

Ванночка для рук

Вы можете сделать пивную ванну для рук с ромашкой. Замочите свежесобранные цветы в теплом пиве. Погрузите руки в приготовленную жидкость на 10 минут.

Ромашка дезинфицирует раны и снимает воспаление, а пиво содержит вещества, которые смягчают кожу.

Вы можете сделать ванночку для рук с такими травами, как мята перечная и зверобой, а также с листьями шиповника, дуба или липы. Залейте растения кипятком и настаивайте 10 минут. Каждая ванночка продолжается полчаса, а затем руки необходимо смазать кремом.

Чтобы получить полезный эффект, ванночки нужно делать ежедневно в течение 1-2 недель.

Уход с помощью масел

Масла питают кожу. Они также обладают смягчающим действием на эпидермис. Возьмите свое любимое растительное или эфирное масло и добавьте несколько капель витамина A или E. Нанесите состав на руки, наденьте хлопчатобумажные перчатки и держите 30 минут.

Вы также можете сделать полезный компресс. Смешайте 3 части сливочного масла с 1 частью меда и нагрейте массу на водяной бане до теплого состояния. Нанесите смесь на руки, прикройте марлей или полотенцем и держите полчаса.

Домашний крем

Если ваша кожа слишком чувствительна или склонна к аллергии, то используйте для ухода за руками домашний крем. Возьмите вазелин и добавьте в него немного детского лосьона для тела и содержимое капсулы витамина E. Смешайте продукты венчиком до однородного состояния.

Несколько советов

Чтобы сохранить кожу рук молодой и здоровой, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Мойте руки теплой, но не горячей водой. Не сушите руки горячим воздухом в общественных местах. Вытирайте их бумажным полотенцем. В холодную погоду надевайте теплые перчатки или варежки. Надевайте резиновые перчатки при работе с бытовыми химикатами. После каждого мытья наносите на кожу рук лосьон. Ежедневно втирайте в обе стороны ладоней питательный крем. Совмещайте эту процедуру с массажем. Дважды в неделю применяйте питательные маски.

Уход в разные сезоны

В разное время года вы должны заботиться о руках по-разному:

Зима. В холодное время года руки нуждаются в особом уходе. Необходимо уделять больше внимание питательным маскам, парафинотерапии, отшелушиванию и применению масел. Весна и осень. В эти сезоны часто бывают перепады температур и сильные ветры. Необходимо почаще использовать питательные и увлажняющие кремы. Осенний уход также включает в себя отшелушивание, ванночки и массаж. Лето. В жаркое время года коже рук требуется увлажнение и защита от солнечных лучей. Необходимо наносить на нее солнцезащитный крем за 10-20 минут до выхода на улицу.

Заключение

Чтобы выглядеть привлекательно и молодо, недостаточно заботиться только о коже лица. Необходимо уделять внимание уходу за руками. Это поможет вам надолго сохранить красоту и свежесть облика.