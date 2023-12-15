Косички в стиле бохо: как подготовить волосы к плетению, способы ухода и чем они отличаются от обычных

Вы наверняка видели эту прическу на звездах эстрады 90-х. Например, в свое время ее ввела в моду Бейонсе, потом за ней “подтянулись” остальные знаменитости. Сегодня косички в стиле бохо снова популярны. Правда, теперь их носят в современной интерпретации – более свободной. Вот что это за прическа, в чем ее особенности и как сохранить ее в первозданном виде подольше.

Что такое косы в стиле бохо

В TikTok этот стиль называется «косы бохо» и «косы богини», и каждый из этих хэштегов набирает сотни миллионов просмотров, что подтверждает популярность тренда. Этот тонкий вариант косичек по сути представляет собой усовершенствованную версию классической прически, что сразу понятно тем, кто вырос в 90-е годы.

Это свободная, небрежная и естественная прическа, которая вписывается в общий образ бохо-стиля. Косички могут быть тонкими или крупными, а также разной формы: классические, сплетенные вокруг головы, французские и т.д. Основная идея прически в стиле бохо — это естественность. Косички могут быть слегка распущены, с разными прядями, это создает небрежный, но стильный вид.

Часто косички украшают различными аксессуарами, такими как ленты, цветы, перья, бусы, металлические кольца, чтобы подчеркнуть бохо-стиль. Используются также натуральные материалы, такие как дерево, кожа, хлопок и шерсть. Процесс создания прически бохо не должен быть слишком аккуратным. Важно сохранить небрежный и естественный вид.

Секрет популярности прически

Популярность косичек в стиле бохо обусловлена естественностью и свободой выражения. Прическа позволяет выразить свою индивидуальность, не следуя строгим правилам или стандартам. Она воплощает естественность и свободу, что привлекает людей, стремящихся к непринужденному стилю жизни. Также подкупает универсальность прически.

Косички бохо могут быть подходящим выбором для различных событий и повседневной жизни. Они одинаково хороши как для повседневной прогулки, так и для особых случаев благодаря своей универсальности и разнообразию стилей. Создание прически допускает эксперименты с различными украшениями и формами кос.

Такие косички прекрасно сочетаются с бохо-одеждой, которая также подчеркивает свободу, непринужденность и природную красоту. Этот вид прически черпает вдохновение из разных культур, что делает ее универсальным. Популярность косичек в стиле бохо объясняется их способностью выразить индивидуальность, придать образу естественность и свободу, а также их универсальностью.

Чем косы в стиле бохо отличаются от других похожих причесок

Этот стиль возник из похожего по сути плетения африканских косичек типа “выбирай и бросай” (pick-and-drop). Но главное отличие кос в стиле бохо – их длина и форма. Если раньше косички имели длину около 9 см и завитки на концах, то теперь косы делают длинными. В стиле “выбирай и бросай” идея заключалась в том, чтобы плести косы как можно ближе к голове, создавая иллюзию того, что они растут из кожи головы.

С другой стороны, стиль бохо больше акцентирует внимание на самих косах, а не пытается их скрыть, обеспечивает равномерное сочетание косичек и свободных прядей. Раньше звезды носили волнистые и даже длинные прямые тонкие слои (королевой этого стиля была Бейонсе примерно в 2003 году). Теперь текстура почти всегда вьющаяся, поэтому она легче сочетается с косами, чем прямые пряди.

Главный тренд – естественность

В косах в стиле бохо в основном используются натуральные человеческие волосы, тогда как в стиле “выбирай и бросай” до сих пор применимы синтетические аналоги. Современные косы бохо — один из самых популярных способов получить струящиеся волосы, которые выглядят естественно.

Использование человеческих волос открывает новую универсальность. Теперь образ можно создать быстрее, и прослужит такая прическа дольше. Если вы неравнодушны к синтетическим волосам, вы можете их использовать, но лучше всего они смотрятся только в косах. Искусственные распущенные волосы выглядят кукольно и далеко не модно.

Что нужно знать, прежде чем заплести такие косы

Если вы хотите получить по-настоящему профессиональный результат и избежать чрезмерной ломкости волос, этот стиль следует оставить для салона. Создание такого образа требует высокого уровня навыков. Обычно профессионалы используют технику без узлов, поэтому вам нужно заранее убедиться в том, что ваши волосы крепкие и не ломаются.

Работа с человеческими волосами (рекомендуемая для этого стиля) может быть сложной из-за более мягкой текстуры, из-за которой их трудно захватывать. Поэтому, если вы ищете безупречный результат с первого раза, лучше доверить это профессионалу. Также рекомендуется проконсультироваться со своим стилистом, чтобы узнать, предоставит ли он волосы или вам нужно будет приобрести их самостоятельно.

Многие салоны не предоставляют услуг по наращиванию волос, поэтому вам придется заранее посетить местный магазин косметических товаров. Стилисты обычно могут посоветовать, какие волосы купить. Некоторые из них можно достать исключительно в Интернете.

Как подготовить волосы к косам в стиле бохо

Независимо от того, находятся ли ваши волосы в естественном состоянии или обработаны текстурирующим средством, все равно приходите на сеанс с вымытыми и высушенными феном волосами. Некоторые стилисты предлагают эту услугу, но, если она недоступна, используйте простой шампунь для очищения волос и кожи головы. Затем промойте волосы с кондиционером для увлажнения, тщательно высушите феном — это все, что вам нужно.

Прежде чем заплетать косу, убедитесь, что волосы тщательно высушены, чтобы предотвратить появление плесени. Аккуратно распутайте волосы расческой с широкими зубьями или пальцами, чтобы удалить узлы.

Подумайте о том, чтобы растянуть волосы под феном или заплести их на ночь, чтобы уменьшить усадку и облегчить работу мастеру. Также рекомендуется нанести легкий несмываемый кондиционер по всей длине, чтобы защитить волосы от всех манипуляций и напряжения от плетения.

Как сохранить косы в первозданном виде подольше

Поддержание шелковистости и блеска косичек в стиле бохо, особенно при использовании натуральных волос, требует сочетания правильного ухода и внимания. Еженедельного обновления должно быть достаточно, чтобы продлить срок службы косичек. Чтобы они выглядели наилучшим образом, на ночь обертывайте волосы шелковым или атласным шарфом или надевайте чепчик, чтобы свести к минимуму трение.

Не давайте волосам спутываться и завиваться, иначе ваши косички не продержатся долго. Нанесите на косы легкое масло для волос или сыворотку, чтобы сохранить блеск и сделать волосы увлажненными. Избегайте дальнейших манипуляций, так как постоянное прикосновение может привести к потертостям и потере блеска.

Главное – правильный уход

Есть разные способы ухода за косичками бохо, и вот один из них. Смешайте смесь воды и несмываемого кондиционера в пульверизаторе и опрыскивайте косы не реже одного раза в неделю. При мытье разведите безсульфатный шампунь в воде, нанесите смесь на кожу головы и аккуратно очистите, не повреждая косички.

Синтетические косы промойте мягким шампунем и холодной водой и дайте им высохнуть на воздухе, чтобы сохранить текстуру. Чтобы продлить срок службы синтетических волос, избегайте чрезмерной термической укладки и храните косы в свободном виде, завернув их перед сном в шелковый или атласный шарф. Чтобы прическа выглядела наилучшим образом, подправляйте ее в салоне каждые четыре недели.