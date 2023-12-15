Наступление Венесуэлы на Гайану забуксовало из-за временного дефицита топлива, оружия и патронов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро снял с должности председателя государственного планового комитета Хорхе Сезара в связи с тем, что широко анонсированное наступление на Гайану остановилось из-за временных экономических и логистических сложностей.

Сам чиновник оправдывается отсутствием войны с Гайаной в плане на пятилетний период.

Армия Венесуэлы прошла порядка 50 километров от государственной границы, после чего остановилась в связи с дефицитом топлива. Министр обороны также доложил об отсутствии должного числа боеприпасов, амуниции, автомобилей. В тылу, по его словам, наблюдается ещё и нехватка оружия – его раздали только передовым отрядам.

– Я остаюсь верным своим позициям и я повторю то же, что говорил на инаугурации в 2013 году: дорогие товарищи, потерпите ещё год-два, скоро всё наладится. Не продавайте душу дьяволу, империализм и капитализм обречены на поражение, – обратился Мадуро к военнослужащим.

В сложившейся ситуации венесуэльская сторона просит жителей Гайаны выдвинуться навстречу освободителям и помочь им пробраться через джунгли. С собой следует брать топливо, одеяла, одежду и по возможности какую-нибудь еду. Также для построения социализма требуются патроны любых калибров и колючая проволока, с которой в Венесуэле тоже временная «напряжёнка».

—