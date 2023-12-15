«Зенит» — самый известный российский клуб в Испании, а Оренбург — столица футбола в России

Главный тренер «Оренбурга» поделился своим мнением о популярности российских футбольных клубов за рубежом и назвал свой город футбольной столицей РФ.

Давид Деограсия, наставник «Оренбурга», рассказал, какие российские футбольные клубы наслышаны в Испании, где он родился и начал свою тренерскую карьеру. По словам Деограсии, «Зенит» является самым узнаваемым российским клубом в Испании, благодаря его регулярному участию в европейских турнирах, которые вы можете смотреть с Мелбет официальный сайт , до дисквалификации от УЕФА. Для поклонников футбола и других видов спорта, букмекер предлагает промокод БК Мелбет , чтобы просмотр матчей был более интересным и интригующим. Деограсия также отметил, что в Испании знают и другие сильные команды из России, которые добивались такого же успеха на международной арене.

«В Испании больше всего говорят о «Зените». Это логично, потому что это единственная российская команда, которая играла в еврокубках последние несколько лет. Испанцы любят смотреть эти соревнования и видят там «Зенит» чаще всего. Я помню, как «Зенит» выиграл Кубок УЕФА в 2008 году, обыграв в финале «Рейнджерс». Это был большой успех для российского футбола.

Но есть и другие российские клубы, которые известны в Испании. Например, ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и «Ростов». Они показывали хороший футбол и били такие команды, как «Реал» и «Севилья». Я особенно запомнил, как ЦСКА сенсационно обыграл «Реал» в Мадриде со счетом 3:0 в Лиге чемпионов в 2019 году. Это был шок для всех в Испании.

В России есть много хороших команд из Москвы, например, «Локомотив» и ЦСКА. «Зенит» тоже сильная команда из Санкт-Петербурга. Но я считаю, что столица футбола в России — это Оренбург. Это мой город, и я горжусь тем, что тренирую здесь команду. Мы играем с душой и стараемся радовать наших болельщиков. Мы не сдаемся и боремся за каждый матч, как будто это последний», — цитирует Деограсию «Спорт-экспресс».

«Оренбург» занимает 14-е место в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024, имея в своём активе 15 очков после 18 туров. Команда Деограсии находится в зоне стыковых матчей, от которой отделяет её всего одно очко. В зоне вылета расположились «Балтика» и «Сочи». Лидером чемпионата России является «Краснодар», который набрал 40 очков и опережает ближайшего преследователя — «Зенит» — на шесть очков.