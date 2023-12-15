 

Рупор кремлевской пропаганды: Книги врагов народа (Путина) изымают из продажи

15.12.2023, 17:44, Разное
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Книги врагов народа изымают из продажи

Сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» приостановила продажи книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова* после их высказываний. Также в издательстве АСТ решили приостановить распространение книг этих писателей.

Причиной таких решений стали заявления Акунина и Быкова, которые они сделали во время разговора с шоуменами Вованом и Лексусом, представившимся украинскими чиновниками.

Гендиректор издательства АСТ Павел Гришков, в частности, отметил, что публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. «До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут», — сказал он.

В розничной сети магазинов «Читай-город — Буквоед» также сообщили, что изъятие тиражей с плок займёт определённое время, а такое решение обусловлено недавними высказываниями писателей, пишет ТАСС

https://russian.rt.com/russia/news/1245976-ast-i-chitai-gorod-bukvoed-akunin-bykov – цинк

Так как посадить персонажей сейчас возможности нет, необходимы лишить их возможности зарабатывать хоть что-то в России.
Ну и правовая оценка действительно необходима.

Источник: Colonel Cassad


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