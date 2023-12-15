Задолженность резидентов иностранных государств перед Россией увеличилась на $2,3 млрд в 2022 году

Согласно последнему отчету Всемирного банка по долговой статистике развивающихся стран, общая задолженность перед Россией на конец 2022 года составила $28,9 млрд, об этом сообщается в материале РБК. Это увеличение на 8,7% по сравнению с предыдущим годом.

Согласно данным Всемирного банка, на конец 2022 года 37 государств имели непогашенную задолженность перед российскими кредиторами. Отчет также включает информацию о долгах, которые подлежат погашению в любой форме: валюте, товарах или услугах. Однако информации о внешних долгах Кубы и Венесуэлы в отчете нет.

Самые крупные должники перед Россией на конец 2022 года это:

1. Белоруссия ($8,24 млрд)

2. Бангладеш ($5,86 млрд)

3. Индия ($3,75 млрд)

4. Египет ($1,82 млрд)

5. Вьетнам ($1,39 млрд)

Некоторые страны сохраняют размер своего долга на прежнем уровне: Камбоджа — $458 млн с 2007 года, Сирия — $525 млн с 2011 года. Отмечается, что в случае с Сирией, задолженность оценивается сотрудниками Всемирного банка, так как сама страна не предоставляет такие данные.

В большинстве случаев задолженности являются долгосрочными и должны быть погашены через год или более, начиная с 2024 года. Большая часть долгов относится к “государственным двусторонним”, включая кредиты от правительства России.