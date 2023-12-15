 

Мнение: Путин и землянки в Казани

15.12.2023, 15:35, Разное
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Из Казани прислали видео со вчерашнего разговора президента России Владимира Путина с народонаселением страны.

С удивлением узнал, что в Казани в начале 2000-х кто-то еще жил в землянках.

Похоже, что память подвела Путина. Не заходил он в Казани в квартиры с земляными полами.

До 2002 года я работал в казанском Кремле, пресс-секретарем главы Татарстана. И прекрасно помню все визиты президента России в Казань.

В землянки в Казани Путин не заходил. Это абсолютно точно! Видимо, президент России спутал Татарстан с каким-то другим регионом страны.

Источник: Ирек Муртазин


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