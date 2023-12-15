Окрашивание волос 2024: старомодные цвета, которые станут абсолютными антитрендами

Приближается новый, 2024 год, и многие модницы задумываются об обновлении имиджа, в котором большая роль, конечно, отводится цвету волос. В связи с этим встает вопрос: какой именно выбрать, чтобы соответствовать последним веяниям и избежать антитрендов? Ответ на него дают стилисты.

Платиновый блонд

В 2023 году этот цвет волос был в тренде, но сейчас он переходит в разряд старомодных. Кроме того, он требует частого окрашивания, что не может не сказаться отрицательно на текстуре волос. А еще он смотрится несколько фальшиво, и ваш образ уже не сможет излучать естественную красоту.

Заметно сдав позиции, платиновый блонд уступает место натуральным, деликатным оттенкам. Речь может идти о медовых, пшеничных, бежевых, выглядящих женственно, элегантно и дольше сохраняющих благородный, ухоженный вид.

Иссиня-черный

Это еще один цвет волос, который был модным, но потерял свою актуальность к 2024 году. Его большой минус состоит в том, что он является очень насыщенным и не сочетается со многими цветами в одежде.

А женщины в зрелом возрасте, выбирающие этот оттенок, выглядят старше, потому что морщины на лице становятся более заметными. Чтобы избежать этого негативного эффекта, рекомендуется использовать цветные переходы, различия между которыми освежают и омолаживают.

Баклажан

Сегодня цвет баклажан рассматривается как воплощение китча. Этот сине-фиолетовый оттенок уже успел всем надоесть. Он выглядит искусственно и мрачновато и подчеркивает морщины на лице.

Балаяж

Эта популярная техника окрашивания постепенно выходит из моды, и вместо нее на модной сцене появляется Air Touch (аиртач). Если при первом способе градиент наносится сверху вниз, то при втором окрашиваются более короткие части, и переходы делаются более плавными за счет обдувания прохладным воздухом с помощью фена.

В сочетании с натуральным цветом это дает великолепный мягкий эффект. Термин AirTouch переводится с английского, как “воздушное прикосновение”, и говорит сам за себя. Со стороны кажется, что парикмахер просто сушит волосы. Однако это довольно сложная техника, которая по плечу не каждому мастеру.

Огненно-красный и другие яркие цвета

На сегодняшний день волосы огненно-красного цвета выглядит чересчур эксцентрично и даже комично. Если вы предпочитаете именно рыжий цвет, то в нынешнем сезоне предлагается сделать ставку на более естественный оттенок, например, на тыквенный или медный. Хотя они тоже относятся к смелым, но все же не являются крайностью.

Если вы стремитесь быть в тренде, то вам придется забыть и о других ненатуральных ярких красках, которые вышли из моды. А для самовыражения при помощи цвета можно остановиться на приглушенных оттенках.

Классическое вертикальное омбре

Эти вертикальные контрастные блики на волосах мы наблюдаем уже в продолжение нескольких десятилетий, и, конечно, устали от них. В противовес банальному подходу сегодня предлагается более привлекательная альтернатива – контурирование локонов.

При применении этой техники цветовые акценты можно расположить по периметру лица или нанести на одну треть длины волос. Таким образом, длинные пряди будут выглядеть особенно эффектно. При этом нужно забыть о резких переходах от одного тона к другому, приветствуются лишь плавные, не контрастные.

Двухцветные контрастные волосы

Ранее такая эстетика, когда волосы окрашивались в два сильно контрастирующих друг с другом цвета, рассматривалась как ультрапровокационная, но теперь она перешла в разряд причудливо-эксцентричных. Сегодня рекомендуется выбирать более элегантное и сбалансированное смешивание цветов, что придаст образу свежести.

Если же вы поклонница яркости, можете прибегнуть к более актуальной альтернативе – французскому мелированию, которое выглядит естественно и хорошо смотрится на волосах разной длины.