На Конгрессе молодых учёных запретят выступать специалистам моложе 40 лет

Заместитель председателя оргкомитета Конгресса молодых учёных профессор Валерий Фурсаев объявил о том, что в следующий раз на мероприятии не будут выступать специалисты моложе 40 лет.

У таких коллег, по его словам, «ещё молоко на губах не обсохло» и они должны «слушать и помалкивать».

Причиной такого решения стал ряд конфликтных ситуаций в ходе предыдущего Конгресса – более заслуженные и весомые спикеры обвиняли молодых коллег в том, что последние слишком инициативны и малоопытны.

– Научная, а тем более инженерная деятельность – это тебе не в компьютере кнопки щёлкать. Постой с моё у кульмана, сопля ты чахоточная, потом тут разглагольствовать будешь, – с такими словами один из участников мероприятия прогнал молодого учёного, пытавшегося выступить с рассказом о своих научных успехах.

Большинство учёных со статусом и званиями сходятся в том, что нынешней молодёжи всё слишком легко даётся, а следовательно, её деятельность нельзя считать в полной мере значимой. В то же время молодым учёным разрешат присутствовать на Конгрессе молодых учёных в качестве слушателей, чтобы они узнали о том, что такая настоящая научная работа и каким трудом она давалась ещё несколько десятков лет назад.

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