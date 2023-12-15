Мнение: Сумеет ли Запад отменить Зеленского

Все охреневают, что журнал «Тайм» назвал «Человеком года» какую-то американскую певичку (кстати, пишут, что это случилось впервые в истории – чтобы столь престижное звание досталось деятелю шоу-бизнеса). И все уже забыли, что всего лишь год назад «Человека года» присвоили Владимиру Зеленскому – тоже, между прочим, в каком-то смысле деятелю шоу-бизнеса, на мой взгляд, не хуже, а то и лучше сомнительной Тейлор Свифт.

Тут поразительно то, как переменчива мода и как легковесны людские симпатии. Всего год прошел – но как изменилось отношение к Зеленскому, причем и внутри его страны, и в мире. В прошлом году ему стоя аплодировал Конгресс США, его речам внимали в ООН и в Европарламенте, его принимал сам Папа Римский, а мировая пресса называла его не иначе как Давидом, смело вступившим в схватку с Голиафом. Про Украину нечего и говорить – писали, что его рейтинг в 2022 году достигал 90% – то есть был выше, чем всё, что когда-либо достигал Путин в РФ. Реально казалось, что политик из небольшой страны, достигший настолько заоблачных вершин, становится небожителем навсегда…

Однако увы – карета начала превращаться в тыкву как-то даже слишком быстро. Прошло даже меньше 12 месяцев – и вокруг Зеленского только и слышны сплошные вздохи разочарования. Причем добро бы это были собственные ветреные украинцы или, тем паче, злобный и завистливый российский агитпроп, который и так возненавидел Зеленского практически с момента его инаугурации в 2019 году (кстати, так и непонятно, за что). Но стремительно обрушилась поддержка Зеленского со стороны мировых лидеров: они стали отзываться о нем как-то пренебрежительно, отказывать в аудиенциях, смотреть мимо. Самые уважаемые издания мира вместо фотографий Зеленского на обложке начали одно за другим печатать всякие «аналитические» статьи о ситуации на Украине, пестрящие прозрачными намеками на то, что Зеленский управляет своей страной как-то «не так». Более того – они стали охотно предоставлять газетную площадь всяким оппонентам Зеленского внутри страны, тому же Залужному, в которых они также подвергали своего «верховного» уничтожающей критике, причем – на весь мир!

Активизировались и всякие, казалось, навсегда замолкшие перед величием «бесстрашного главы Украины» различные украинские оппозиционеры; в таких условиях неудивительно, что рейтинг Зеленского среди украинских избирателей упал, по некоторым опросам, аж до 32% – то есть втрое.

Что же произошло за этот год? Действительно, что ли, молодой и энергичный «главный комик Украины», принципиально никогда не надевающий унылые костюмы с галстуком, оказался каким-то «не тем» лидером, «пирожком ни с чем»? Или все ж причина такого «охлаждения» – другая?

Основной список претензий к украинскому госдеятелю впечатляет… и т.д.

Что ж касается продолжения в виде настоящего интереснейшего лонгрида – милости прошу на мой Бусти! Жертвой чьей и какой подставы пал Зеленский? Действительно ли его песенка спета? Что ждать на Украине в следующем году? Обо всем этом читаем, переходя по ссылке на мой шикарный Бусти – https://boosty.to/sapojnik

Велкам, дорогие друзья и подписчики!