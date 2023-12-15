 

Маск раскритиковал Безоса за медленное развитие компании Blue Origin

15.12.2023, 12:55, Разное
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Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, высказал свою неудовлетворенность темпами развития аэрокосмической программы компании Blue Origin, принадлежащей богатому предпринимателю Джеффу Безосу. Информация о его критике была опубликована в интервью автора биографии Маска Уолтера Айзексона.

На подкасте «Дневник генерального директора» Айзексон пояснил о Маске и его отношении к Безосу. Он подчеркнул, что хотя два миллиардера не часто встречаются, Маск всегда высоко ценит своего конкурента.

Маск выразил желание увидеть успех Blue Origin и поддерживает идею о развитии частных аэрокосмических перевозок. В связи с этим он призвал Безоса более активно участвовать в управлении Blue Origin и отказаться от роскошных развлечений, таких как гидромассажные ванны и яхты.

Джефф Безос, основатель Amazon, долгое время был самым богатым человеком в мире и в 2021 году покинул пост главы Amazon. В настоящее время он занимает третье место в списке по версии Forbes, уступая только Бернару Арно и Илону Маску.


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