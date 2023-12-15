Страусы из Африканского Союза помогут России решить проблему нехватки яиц

Минсельхоз РФ планирует закупить партию страусов из Африканского Союза для решения проблемы нехватки яиц.

По словам источника в правительстве, страусы, известные своей способностью нести огромные яйца, будут использоваться для производства яичных продуктов в России.

– Мы столкнулись с проблемой нехватки яиц в стране, и страусы из Африки могут стать отличным решением этой проблемы. Они могут нести яйца размером с голову взрослого человека, так что это будет настоящим прорывом для нашего птицеводства, — сказал источник в министерстве.

Фермеры не столь благодушны к инициативе чиновников.

– Страусы — дикие и теплолюбивые птицы, и мы не можем быть уверены, что они будут хорошо адаптироваться к новым климатическим условиям, да и рацион питания у нас иной, похуже чем в Африке, — считает директор фермерского хозяйства Левон Адамян.

Тем не менее, чиновники уверены в успехе этой инициативы и уже начали подготовку к приему страусов — первая партия птиц прибудет в Россию уже в ближайшие месяцы.

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