 

Мнение: О новых реалиях Путина… Вежливый отказ?

15.12.2023, 7:32, Разное
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И пока все обсуждают заявления российского президента Владимира Путина «Одесса — русский город», попутно доказывая, что он — турецкий, крымско-татарский, а то и вовсе литовский, в тени незаслуженно остаётся главное из сказанного. Или, если быть точным, главное теперь в том, что не было сказано. Что, наверное, многих огорчит.

Впрочем, ещё не всё потеряно.

Фоном к пресс-конференции Владимира Путина в её «специальной» части послужила публикация военного #аналитика Bild Юлиана Рёпке со ссылкой на данные, предоставленные анонимными источниками в неназванной разведке. Согласно этой информации, в Кремле рассчитывают на снижение поддержки Украины Западом. И это позволит до конца 2024 года восстановить полный контроль над ДНР и ЛНР в их границах, предусмотренных Конституцией РФ. А далее — возвращать Запорожье в тех же конституционно-географических координатах. И границу выстроить уже по Днепру.

Это якобы может занять два предстоящих года. И пока будет «не до Одессы».

Вообще, Юлиан Рёпке пишет про «украинский кризис» много и часто. Некоторые из его прогнозов оправдываются, некоторые нет. То есть, вряд ли он допущен к таким уж инсайдам. Тем не менее, у него весьма интересный взгляд, отчасти совпадающей с позицией умеренного западноевропейского истеблишмента.

А другой немец, из бывших русских, экс-соратник беглого Анатолия Чубайса, обратил внимание, что Владимир #Путин, говоря об условиях мирного договора, повторил мантру про «денацификацию, демилитаризацию и нейтральный статус». Но ничего не сказал о «признании реалий на земле». Что данного немца сильно обнадёжило — при условии сохранения и увеличения военной поддержки Западом киевских властей. «Это не могло быть случайностью. И, следовательно, это что-то означает», — резюмировал он свой вывод с искоркой надежды.

И хотя надежда умирает последний, в данном случае имеет смысл убить её в зародыше.

Ибо отказ — быть может, временный — от «реалий на земле» может говорить в первую очередь о том, что нынешний российский лидер убеждён: эти реалии могут поменяться ещё больше в пользу России. А может, он вообще в рамках восстановления исторической справедливости рассматривает возврат Украины-Гетьманщины к границам 1654 года?

Но сил, возможностей и времени — хватит?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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