Рупор кремлевской пропаганды: “Дни предательства”
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Посмотрел вчера замечательный чехословацкий фильм 1972 года "Дни предательства", посвященный Мюнхенскому сговору и уничтожению Чехословакии.
Даже странно, что такой чудесный фильм раньше проходил мимо меня. Пока это лучшее, что смотрел в 2023 году.
Авторы фильма подробно воспроизвели всю дорогу к Мюнхенскому сговору, активно цитируя стенограммы реальных бесед и переговоров Гитлера, Чемберлена, Ренсимена, Бенеша, Деладье, Муссолини, Гамелена, Геббельса и прочих.
Снято очень крепко, актеры хоть и не везде похожи, но отыгрывают очень хорошо. Атмосфера нарастающего кризиса и предательства Чехословакии очень густая.
По факту, это лучший фильм про Мюнхенский сговор. Сейчас так уже практически не снимают.
Смотреть фильм целиком.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет