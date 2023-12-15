Рупор кремлевской пропаганды: “Дни предательства”

Посмотрел вчера замечательный чехословацкий фильм 1972 года "Дни предательства", посвященный Мюнхенскому сговору и уничтожению Чехословакии.

Даже странно, что такой чудесный фильм раньше проходил мимо меня. Пока это лучшее, что смотрел в 2023 году.

Авторы фильма подробно воспроизвели всю дорогу к Мюнхенскому сговору, активно цитируя стенограммы реальных бесед и переговоров Гитлера, Чемберлена, Ренсимена, Бенеша, Деладье, Муссолини, Гамелена, Геббельса и прочих.

Снято очень крепко, актеры хоть и не везде похожи, но отыгрывают очень хорошо. Атмосфера нарастающего кризиса и предательства Чехословакии очень густая.

По факту, это лучший фильм про Мюнхенский сговор. Сейчас так уже практически не снимают.

Смотреть фильм целиком.

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