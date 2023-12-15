 

Рупор кремлевской пропаганды: Журнал заданий

15.12.2023, 1:55, Разное
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Журнал заданий.

Основной сюжетный квест.

1. Денацификация.
2. Демилитаризация.
3. Нейтрализация.

Побочные задания.

1. Присоединить Одессу.
2. Присоединить Харьков.
3. Выйти на линию Днепра.

Задания соратников.

1. Поймать Буданова
2. Взорвать мост на Днепре.
3. Разрушить ОРУ 750кВ

Второстепенные активности.

1. Найти в Ялте Подоляка
2. Затрофеить Абрамс.
3. Поставить сгоревшую технику напротив посольства США.

Повторяющаяся активность.

1. Собери все трупы Аркадия Бабченко на Украине.

Источник: Colonel Cassad


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