Как сохранить локоны на тонких волосах, чтобы новогодняя прическа продержалась до утра: секреты и хитрости стилистов

Волнистые локоны – это, пожалуй, самый лучший вариант укладки для праздника. Но недостаточно просто красиво завить волосы. Нужно еще постараться сделать так, чтобы прическа не распалась спустя пару часов. Согласитесь, будет очень обидно, если прическа распадется еще до боя курантов. Но если вы воспользуетесь лайфхаками профессиональных стилистов, то укладка продержится до самого утра (и даже дольше).

Создайте объем

Обладательницам густых жестких волос не о чем беспокоиться: на такой шевелюре завивка держится просто потрясающе даже без дополнительной фиксации. Но если волосы тонкие, ослабленные и достаточно редкие, кудри распрямляется уже через пару часов. Чтобы этого не произошло, нужно попытаться придать волосам объем.

Самый простой вариант – сделать это при помощи специальных косметических средств для придания волосам объема. Например, можно использовать солевой спрей. Также объем можно придать за счет сушки феном вниз головой или при помощи аккуратного навеса. После таких нехитрых манипуляций кудри будут держаться лучше.

Легкость волос

Нередко причиной быстрого раскручивания завивки является утяжеление волос. Естественный утяжелитель локонов – это кожное сало. Поэтому никогда не делайте завивку на грязные волосы. Обязательно вымойте волосы перед укладкой. Будет просто замечательно, если вы сделаете пилинг кожи головы.

Кроме того, следите за средствами, которые вы используете. Если в составе шампуня, бальзама или маски есть масла, волосы, скорее всего, будут утяжеленными. Аналогичный эффект возможен, если в средствах слишком большое количество силиконов.

Правильное средство для укладки

Для создания кудрей, как правило, используются специальные муссы или спреи, придающие локонам правильную текстуру. Именно от качества этих средств во многом зависит и внешний вид, и качество укладки. Чтобы выбрать хорошее средство, нужно обратить внимание на состав. Обратите внимание на присутствие в нем гуар-гидроксипропилтримониум хлорида и поливинилпирролидона (ПВП). Эти вещества помогают создавать физические связи между волосками, при этом не склеивая их. Получается стойкая и живая укладка. Вы также можете использовать средства, разработанные специально для кудрявых волос (даже если ваши локоны прямые). Такие продукты тоже улучшают качество и повышают стойкость завивки.

Обратите внимание на кончики

Посеченные кончики не просто портят внешний вид волос. Они пугаться, из-за чего укладка достаточно быстро начинает распадаться. В идеале стоило бы подравнять и освежить срез, убрав 1-2 сантиметра поврежденных концов. Но если вы не хотите прощаться с драгоценными сантиметрами длины ради укладки на одну ночь, то предварительно воспользуйтесь специальной сывороткой, запаивающей кончики.

Выбирайте правильную прическу

Как бы вы ни старались, но тонкие ослабленные волосы никогда не будут держать упругие завитки-пружинки. Такую укладку невозможно сохранить даже при помощи большого количества лака. Поэтому нужно изначально выбирать завивку, соответствующую типу ваших волос. Тонким волосам подходят крупные завитки или мягкие волны. Вот такая укладка имеет все шансы прожить вплоть до следующего мытья головы.

Используйте качественные инструменты

Это может показаться неочевидным, но от качества ваших щипцов во многом зависит и внешний вид, и стойкость укладки. Инструменты старой модификации с металлическими пластинами просто обжигают и высушивают волосы. Такая завивка не продержится долго, потому что безжизненные волосы просто не могут держать форму даже при условии использования средств сильной фиксации.

Лучше купить современные щипцы с керамическими или турмалиновый и пластинами, которые обеспечивают мягкий постепенный прогрев и не повреждают структуру волоса. Укладка получится живой, красивой и стойкой. А если вы лишь изредка делаете кудри и не хотите тратиться, используйте старые добрые термобигуди.

Дайте локонам остыть

Независимо от того, как вы крутите волосы (на плойку, на утюжок или на бигуди), нужно запомнить одно простое правило. Пока локон горячий, он пластичен. Если вы сразу же после накрутки распустить его, то он достаточно быстро распрямиться. Поэтому теплый завиток необходимо зафиксировать заколкой или невидимкой и оставить в таком виде до остывания волос. Если вы используете термобигуди, то снимать их стоит только тогда, когда они станут полностью холодными.

Правильное нанесение лака

Правильно сделанная укладка может продержаться несколько часов без специальной фиксации. Но, если вы хотите, чтобы кудри выдержали всю новогоднюю ночь с активными танцами, без лака никак не обойтись. Помните, что в данном случае количество не означает качество. Если лака будет слишком много, он просто утяжелит волосы и завитки раскрутится. Наносите небольшое количество лака, распыляя его с расстояния около тридцати сантиметров.