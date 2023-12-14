 

Французская разновидность пикси – самая трендовая стрижка зимы-2024: главные особенности прически

14.12.2023, 22:45, Разное
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Длинные волосы очень красивы и всегда привлекают внимание, однако они требуют тщательного ухода и могут приносить определенные неудобства. Поэтому короткие стрижки давно стали популярны у женщин разных возрастов, а сейчас они выглядят еще круче, чем когда-либо.

Настоящий фурор в мире моды произвела французская версия пикси.

Как выглядит

Французская стрижка пикси считается одной из главных тенденций зимой 2024 года и очаровывает женщин вечным парижским шармом.

У этой прически волосы на затылке подстригают коротко, а бока и челку оставляют немного длиннее.

Чтобы придать образу непринужденный французский шик и выгодно подчеркнуть черты лица, длинную челку укладывают набок. Эта прическа выглядит современно и элегантно.

Кому можно носить

Чтобы образ получился привлекательным, прическа должна соответствовать форме лица. Хорошая новость в том, что французская пикси легко адаптируется к любому типу лица, поэтому подходит всем женщинам.

Она выгодно подчеркивает естественные контуры и черты лица овального. Контуры квадратного лица французская пикси делает гораздо мягче. Чтобы визуально удлинить лицо, волосы нужно уложить феном и удлинить боковую челку.

Как выглядит шикарная стрижка

Чтобы прическа выглядела наилучшим образом, нужна правильная укладка. Короткие волосы дают почти безграничные возможности укладки.

Французскую стрижку пикси нужно носить естественно и легко, создавая непринужденный образ. Поэтому стоит забыть об идеально уложенных и прямых волосах. Лучше всего немного высушить волосы феном, а затем взъерошить пальцами.

Кудрявые и волнистые особенно хорошо подходят для французской пикси и придают прическе дополнительную пышность и подвижность. Чтобы придать стрижке четкость и структуру, нужно использовать при укладке воск для волос.

Лучшие образы

Французская пикси для женщин старше 50 лет. С возрастом волосы теряют эластичность и становятся тоньше. Французская стрижка пикси идеально подходит для возвращения седых волос к жизни. Более длинные боковые пряди и боковая челка умело скрывают морщинки и заставляют нас выглядеть на несколько лет моложе. Укладка локонами. Игривые пляжные волны и мелкие локоны уже много лет доминируют в мире модных причесок и являются самым простым способом придать даже самой простой стрижке захватывающий вид. Волны подчеркивают типичный парижский шик. Объем и элегантность. Объем – мечта каждой женщины. Однако не всем повезло иметь густые волосы, поэтому приходится искать хитрые приемы, которые помогут тонким волосам выглядеть гуще. Французская пикси идеально для этого подходит. Эксперименты со смелыми оттенками. Если хочется выделяться из толпы, нужно выбрать пастельно-розовый цвет для волос. Французская пикси будет притягивать взгляды и заставит лицо сиять. С боковой челкой. Поскольку у французской пикси волосы по бокам и челка немного длиннее, она является прекрасной альтернативой классическому бобу. Эта модная прическа выгодно подчеркивает лицо. Боковая челка вновь в тренде этой зимой. Чтобы создать романтический образ, челку следует уложить тонкими локонами.


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