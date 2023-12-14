Рупор кремлевской пропаганды: Вызывай “Белые розы”

Закрывая на сегодня тему кино. Досмотрел "Слово пацана".

Первоначальные выводы не изменились – все главные герои конченые мрази, никого из них не жалко. Сопереживать некому.

Сам сериал в завершении проталкивает выводы, что большинство этих "пацанов" завалили в 90-е и у всех все закончилось плохо.

Так что по итогу особой романтизации уличной гопоты там нет, наоборот, идет ее деконструкция, которую венчает тупая смерть Адидаса и вступление его "отшитого" брательника в разлагающийся Комсомол. Если не начнут снимать продолжение, то можно предположить, что "комсомолец" станет коммерсом-подбандитчиком в 90х, а "Пальто" братком и где-то в 1994 завалит прежнего другана.

В целом, запрещать там нечего, да и не зачем. Криками про запреты только раздули внимание к похождениям малолетних дебилов.

Врядли найдется много желающих вернуться во времена тогдашнего развала и сопровождающего его трэша и угара.

Крыжовников в итоге неслабо так хайпанул.

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