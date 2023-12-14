Робопес HOUND установил рекорд Гиннесса в забеге на 100 метров

Южнокорейский робот-собака HOUND установил рекорд Гиннесса, продемонстрировав самый быстрый забег на дистанцию в сто метров среди себе подобных, но уступив легкоатлету Усейну Болту, который в 2009 году оказался в два раза быстрее.

Робопес, созданный инженерами Лаборатории динамического управления и проектирования роботов при Корейском институте передовых технологий, преодолел дистанцию за 19,87 секунды, продемонстрировав среднюю скорость в 18,11 км/ч.

Напомним, что в 2022 году рекорд на стометровой дистанции установил робот Cassie от Agility Robotics, продемонстрировавший результат в 24,73 секунды. Новоиспеченному рекордсмену HOUND есть к чему стремиться, учитывая то обстоятельство, что Болт продемонстрировал результат в 9,58 с.