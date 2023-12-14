В Британии испытают противозачаточные таблетки для мужчин

Как сообщает издание The Times, в Великобритании протестируют противозачаточный препарат YCT-529, разработанный в рамках стартапа YourChoice Therapeutics и предназначенный для мужчин.

Основное отличие новинки от препаратов, преимущественно блокирующих выработку здоровых сперматозоидов, заключается в том, что он не является гормональным, а направлен на снижение степени активности альфа-рецептора ретиноевой кислоты, имеющей ключевое значение для производства клеток в организме, образования сперматозоидов и развития эмбриона.

Разрыв связи между кислотой и рецептором RAR-альфа приводит к существенному снижению количества сперматозоидов в семенной жидкости, причем эффект является обратимым, в связи с чем после прекращения приема препарата все возвращается в норму.