Мнение: Признание блогерства профессией, жизнь от зарплаты до зарплаты и надо ли идти в нефтяники

1. Блогерство в России собираются признать в качестве профессии, со всеми вытекающими отсюда последствиями (ссылка):



Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал закрепить за блогерством статус официальной профессии и отметил необходимость присвоения подобной деятельности особого кода в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Его слова приводит «Прайм».

Как уточнил Толстой, подобная мера позволит урегулировать российскую блогосферу. «Важно, что различные силы, значит, в том числе и разные политические силы, предлагают блогерам объединиться в разные ассоциации, это очень хорошо», — заявил он.

Толстой также добавил, что российским властям необходимо учитывать различные интересы блогеров для разработки «соответствующих мер». До этого о важности признания блогерства официальной профессией заявляла первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Яна Лантратова.

С точки зрения российских школьников, блогерство (сюда, разумеется входят и видеоблоги) – это второй по популярности вариант карьеры. Впрочем, у родителей школьников взгляд на это иной (ссылка):

Россияне не захотели, чтобы их дети работали в сфере торговли и шоу-бизнеса, а также становились политиками. Как показали результаты опроса MAXIMUM Education, которые образовательная компания предоставила «Ленте.ру», в список четырех худших профессий также попала карьера в киберспорте.

Согласно данным исследования, чаще всего родители школьников хотели бы видеть своих детей работающими в сфере IT — за такой вариант проголосовали 14 процентов опрошенных. Десять процентов родителей хотят, чтобы их дети работали в сфере медицины, еще девять процентов — в сфере строительства.

Сами школьники заявили, что наиболее привлекательной считают сферу искусства и блогерства — эти варианты озвучили 23 и 17 процентов опрошенных.

Дежурно напомню, что в блогинге денег нет. Все хотят стать блогерами, так что конкуренция слишком большая, чтобы можно было твёрдо надеяться заработать больше, чем курьером по доставке еды или хотя бы больше, чем вахтёром.

2. В Школе Капитализма я рассказываю о привычке постоянно жить без денег в кошельке, тратя все поступления под ноль, с трудом дотягивая от зарплаты до зарплаты. Цитирую из начала поста (ссылка):



Тратить все деньги без остатка — норма для многих. Дело тут не в бедности, характер такой. Зарабатываешь, может быть, по 300 тысяч рублей в месяц, но тут же все деньги и расходятся, и за неделю до очередного поступления приходится уже оформлять новую кредитку, перехватывать у знакомых, закладывать что-нибудь в ломбарде или просить кредиторов об отсрочке платежа.



Бывают анекдотичные ситуации, когда бизнесмену надо зарплату платить, а на счетах пусто, так как всю кассу он вчера выгреб, чтобы новый автомобиль купить. Должны были за день новые суммы поступить, но не поступили, и теперь платить зарплату нечем. Сотрудники обычно воспринимают такие задержки зарплаты без восторга, но и без сильного удивления, так как привычка тратить всё без остатка является распространённым в наших широтах грехом.



Жизнь без денег привносит в жизнь много лишней суматохи, идёт ли речь о предпринимателе или, допустим, о кондукторе трамвая.



Когда на счёте нет денег на неотложные траты, приходится или спешно искать, у кого занять денег, или договариваться с кредиторами об отсрочке. Когда в кармане нет денег, чтобы поручить кому-нибудь элементарную задачу, приходится делать всё самому, и даже документы везти через полгорода лично, так как курьеру нечем заплатить. Некоторые важные вещи не делаются вовремя, так что потом приходится разгребать проблемы, которые вообще не возникли бы, если бы два месяца назад в кошельке были свободные 5 тысяч рублей. И эти 5 тысяч рублей, кстати, всё равно в итоге приходится тратить, а иногда они превращаются в 50 тысяч, так как не решённые вовремя проблемы имеют привычку расти.



Кроме времени, расходуется и репутация…

3. Инженер-нефтяник пишет, что стать рабочим в сфере нефтянки сейчас исключительно просто – в отрасли сейчас такой же дефицит персонала, как и в большинстве других, поэтому берут почти всех желающих. Однако быть в наше время нефтяником уже не так выгодно и привлекательно, как это было в 1990-е и 2000-е (ссылка):

…рассказы про невероятные зарплаты нефтяников мало соответствуют действительности. Времена, когда они получали значительно больше среднестатистических граждан, уже давно прошли. В среднем разница в зарплатах между нефтяниками и другими людьми вряд ли превышает процентов 30, но при этом работа и условия тяжелее.

Некоторые думают, что нефтяник это только тот, кто бурит скважины или обслуживает их. А на деле это огромное производство, в котором работают тысячи людей. Поэтому к нефтяникам можно и отнести и оператора по добыче нефти, который собственно обслуживает эти скважины, и бурильщика на буровой, который их бурит, и обычного водителя, который возит воду и песок, потому что без них работа промысла просто невозможна.

Войти в нефтянку не просто, а очень просто. Сейчас в отрасли огромный дефицит кадров, особенно полевых рабочих и ИТР. Главное – желание. Не буду говорить про околонефтяные профессии, поговорим про нефтяные. Обучиться на них можно в техникумах, курсах, в университете.

Как по мне, то лучший вариант – это поступить в хороший ССУЗ. Там дают среднее специальное образование, дают свидетельства о получении нескольких рабочих профессий (например помощника бурильщика КРС, помощника бурильщика ЭРБС, оператора ДНГиК, оператора по исследованию скважин) и диплом о получении квалификации техника-технолога по соответствующей специальности. С этими документами вы сможете устроиться простым рабочим, например помощником бурильщика. По мере повышения квалификации и получения опыта сможете стать ИТР начального звена. Например мастером.

Чтобы идти дальше – надо получать высшее образование. Но это уже не для всех. Во-первых, далеко не все его могут потянуть, так как это техническое образование. Покупать все — ну не знаю, каким вы будете специалистом после этого, так, человеком с дипломом. Да и тарифы на оценки в нефтяных вузах соответствующие, работать будете только на образование.