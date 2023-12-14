Классический, с А-силуэтом и объемный: боб-гриб – элегантная и простая в исполнении стрижка на зиму

Бесспорным лидером 2023 года была стрижка боб. В 2024-м эта тенденция отнюдь не исчерпала себя, она лишь несколько трансформировалась в так называемый боб-гриб. Эта прическа представляет собой каре, у которого концы завиты внутрь. За счет укладки этот обычный боб смотрится более объемно и ассоциируется с грибной шляпкой. Вот несколько вариантов для вдохновения этой зимой.

Гладкий боб

Длина волос до шеи в сочетании с гладкой украдкой хорошо подходит как для дневного лука, так и для вечернего. При этом возможны вариации, например пряди можно завить не к лицу, а от лица. Хотя в такой прическе чувствуются нотки ретро, от нее все же веет свежестью.

Боб с длинной челкой

Такой вариант удлиненной челки-шторки, которая располагается свободно, в сочетании с объемной укладкой обладает структурированностью и смотрится шикарно. Прическа выглядит более объемно. Концы челки загибаются либо вовне, либо внутрь. Во втором случае “грибной” эффект будет усилен. А если зачесать ее набок, то она станет более пышной и будет ассоциироваться с Голливудом.

Короткий боб

Эта прическа с короткими волосами, в которой волосы слегка подкручены, смотрится элегантной, утонченной. С такой длиной можно экспериментировать. Например, направить пряди от лица, зачесав их набок. Или выпрямить локоны, чтобы создать приглаженный образ, соответствующий стилю американской модели Хейли Бибер. То есть данный вариант хорош для всех типов волос.

Удлиненный боб

Боб с удлиненными локонами, доходящими до ключиц, – это вечная классика, которая всегда вместе с нами. Такая стрижка подкупает тем, что она довольно проста, но при этом выглядит очень стильно. А длина дает простор для экспериментов. Локоны можно выпрямлять, придавать им особую гладкость или завивать. Кроме того, их можно завязать в низкий хвост или же уложить в пучок.

Суперкороткий боб

Такой вариант боба-гриба, напоминающий прическу французской национальной героини Жанны Д’Арк, является интересным, креативным вариантом, подходящим смелым девушкам, предпочитающим необычные прически. Как короткая челка, так и короткое каре в целом при всей простоте исполнения сморятся весьма стильно. Волосы можно выпрямлять и завивать.

Объемный боб

Он получается за счет пышной британской укладки, которую отличают легкие, чуть взлохмаченные локоны. Это ровная, классическая стрижка, выглядящая стильно и дорого. На снимке слева волнистая челка аккуратно зачесана набок, а открытое ушко создает пикантный, игривый образ. А также можно сделать короткий хвостик или пучок.

Ровный боб

Наиболее актуальным трендом нынешней зимы является боб с очень ровно постриженными концами и гладко уложенными прядями. Эта стрижка отличается свежестью и простотой в укладке. Достаточно лишь выпрямить локоны – и вот уже готов суперстильный образ.

Боб с А-силуэтом

Подобную прическу носила в двухтысячных солистка “перчинок” Виктория Бекхэм. Но и сегодня боб с А-силуэтом не теряет своей актуальности благодаря его оригинальности и свежести. Волосы укладываются либо концам внутрь, чтобы получилась та самая “грибная” форма, либо завиваются в локоны, и тогда вид становится более легким и непринужденным.

Классический боб

Его характеризует ровный срез плюс эффект небрежно уложенных волос. И просто, и стильно. Доступны любые эксперименты, речь может идти о британской укладке, легких волнах, низком пучке, зажиме крабиком. И даже если совсем не будет времени на укладку, прическа будет выглядеть привлекательно.