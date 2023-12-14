Как носить модные джинсы 2024 года: образы, которые помогут добиться успеха в любом стиле
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Джинсы являются базовым предметом одежды. Они хорошо сочетаются практически со всеми вещами из вашего гардероба. Джинсы настолько универсальны, что с ними можно создать любой образ. Расскажем, какие джинсы будут в тренде в 2024 году, а также покажем несколько вариантов сочетания джинсов с другими предметами одежды.
Тенденции в джинсовой моде
В текущем сезоне самыми модными будут мешковатые джинсы. Они не только очень удобны, но и скрывают некоторые недостатки фигуры. Популярными будут также джинсовые брюки с разрезами внизу, особенностью которых является способность визуально удлинять ноги. Также в тренде будет прямой крой, цветной деним и модели с низкой посадкой. Со всеми модными моделями джинсов можно создать разнообразные и стильные образы.
Джинсы в стиле бохо
Если вы являетесь поклонником стиля бохо, отличным дополнением к вашему джинсовому образу станет жилет или кардиган, связанный крючком. Ансамбль из базовых джинсов и вязаного верха смотрится оригинально.
Классический стиль
Если вы отдаете предпочтение классическому стилю, для создания безупречного и удобного образа дополните свои базовые джинсы лоферами. К такому стилю отлично подойдут базовые свитеры, рубашки оверсайз, блейзеры.
Изысканный образ
Для создания изысканного образа наденьте к вашем базовым джинсам элегантный твидовый пиджак в тон к брюкам. Дополните комплект белой водолазкой или рубашкой с высоким воротником, а также высокими каблуками.
Стиль оверсайз
Если вы еще не определились со своим повседневным образом, обратите внимание на сочетание широких джинсов, свитера оверсайз и кроссовок. Для разнообразия свитер можете заправлять в джинсы.
Спортивный стиль
По-прежнему актуальным в джинсовой моде остается спортивный стиль. Если вы любитель спортивного стиля, джинсы обязательно нужно сочетать с актуальными кроссовками. Завершите ансамбль толстовкой и солнцезащитными очками.
Сочетание с модными аксессуарами
Если вы следите за модными тенденциями, вам к джинсовому образу понадобятся современные аксессуары. С базовыми джинсами носите свитер в полоску, босоножки со стразами и розовую сумку.
Парижский стиль
Если вас интересует чисто парижский стиль, вам нужно учесть некоторые хитрости, благодаря которым ваш образ будет выглядеть по-французски. Наденьте с джинсами блейзер и балетки. Дополните наряд элегантной сумкой.
Минималистичный стиль
Многие в своем базовом гардеробе предпочитают минимальное количество вещей. Чтобы у вас получилось создать стильный образ, сочетайте джинсы с кроссовками, курткой или пиджаком и небольшой сумкой.
Образ с моделями из цветного денима
Яркие джинсы обещают стать хитом в 2024 году. Поэтому дизайнеры предлагают образы с джинсовыми вещами зеленого, розового фиолетового или желтого цвета.
Джинсы с низкой посадкой
Любителям удобной, но при этом шикарной и модной одежды рекомендуется сделать выбор в пользу джинсов с низкой посадкой. К ним отлично подойдет базовая футболка и джинсовая куртка. Завершением такого образа станет блейзер оверсайз.
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