Установлена связь между изометрическими упражнениями и здоровьем сердца

Как отмечают британские ученые, существует множество вариантов минимизации риска заболеваний сердечно-сосудистой системы, среди которых следует выделить правильную диету и специальные упражнения.

В данном случае речь идет о таких двух простых упражнениях, как классическая планка и «стульчик». При выполнении планки следует делать упор на предплечья, постепенно увеличивая время упражнения с 10 секунд до двух минут, в то время как с случае со «стульчиком» необходимо выпрямить спину и согнуть ноги в коленях под углом в 90 градусов, стремясь простоять в таком положении максимально возможное время.

Автор исследования Джейми O`Дискрол отмечает, что выполнение обозначенных упражнений увеличивает напряжение в мышцах и вызывает прилив крови в момент расслабления.