 

ЕЦБ сохранил ставку на прежнем уровне в ожидании повышения инфляции

14.12.2023, 18:45, Разное
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Европейский центральный банк принял решение сохранить на неизменном уровне все три ключевые процентные ставки. Базовая ставка по кредитам остается на уровне 4,5%, ставка по маржинальным кредитам составляет 4,75%, а по депозитам — 4%. Об этом пояснила пресс-служба ЕЦБ.

Регулятор обратил внимание, что, несмотря на снижение инфляции в еврозоне, он ожидает её последующего роста. По данным ЕЦБ, инфляция в 2023 году ожидается в среднем на уровне 5,4%, в 2024 году — 2,7%, в 2025 году — 2,1%, и в 2026 году — 1,9%. Целевой среднесрочный уровень для регулятора составляет 2%.

ЕЦБ также выразил уверенность в том, что темпы роста экономики Европейского союза начнут увеличиваться: с 0,6% в 2023 году до 0,8% в 2024 году, и затем до 1,5% как в 2025 и 2026 годах.

Последний раз ЕЦБ изменил процентные ставки в сентябре, после серии повышений ставок на десяти заседаниях подряд, начиная с июля 2022 года. Долгосрочные эффекты жесткой денежно-кредитной политики регулятора сказались на динамике ВВП еврозоны: после двух кварталов умеренного роста, третий квартал продемонстрировал снижение показателя на 0,1%.


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