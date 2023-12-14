Скандалы: Ни яйца, ни курицы

Хозяева птицефабрик выбивают бюджетные деньги, создавая дефицит яиц?

Вслед за подорожанием куриного мяса пошли вверх и цены на куриные яйца. Уже приводятся сравнения: упаковка из 10 яиц в России теперь стоит столько же, как в Калифорнии, при том что зарплата в РФ и США отличается в разы.

Эпицентром подорожания стали регионы Поволжья и Урала. В Волгоградской области с 14 по 20 ноября яйца поднялись в цене почти на 12%. Здесь средняя стоимость десятка яиц перевалила за сотню, доходя до 140 рублей. В Татарстане произошёл значительный рост цены яиц с начала года – на 37,6%

В конце ноября темой яиц озаботился госсовет Удмуртии, хотя Удмуртстат показывал вовсе не рекордный рост цен на этот продукт – 4,1% за неделю. «Снижения цены не надо ожидать, это абсолютно точно», – заявила первый вице-премьер правительства республики Ольга Абрамова. Она объяснила рост цен на яйца подорожанием расходных материалов, в частности кормов. Но что-то в этом объяснении не стыкуется, если сравнивать новости из регионов. Вот, например, на Ямале в последних числах ноября яйца подорожали в среднем до 112,79. Местные власти пообещали, что цена эта продержится до конца года. В то же время ставропольские чиновники озвучивают такие цифры: средняя стоимость десятка яиц в ЮФО составляет 112,93 рубля, в СКФО – 109,84 рубля, по РФ – 107,27 рубля. То есть на урожайном юге яйца получаются дороже, чем на Ямале в вечной мерзлоте?

Из десятка регионов пришли новости о том, то ФАС проверяет производителей яиц на предмет картельного сговора. Проверки начались и в торговых сетях. В ответ их представители стали жаловаться на перебои с поставками – мол, выбиваем яйца с боем. Насколько сбалансирован спрос и предложение на яйца, судить сложно, слишком тут всё подвижно. «Росптицепром» оценивал внутреннее производство в прошлом году в 46,1 млрд штук (0,57 млрд ушло на экспорт). Минсельхоз сообщил, что с января по сентябрь 2023 года производство яиц в сельхозорганизациях выросло на 2,6%, до 28,8 млрд штук. Из регионов информация идёт разная: в Башкирии поголовье птицы в этом году сократилось почти вдвое из-за вспышки птичьего гриппа. На Ставрополье производство яиц увеличилось на треть.

Было ли сокращение поставок, придерживал ли кто-то яйца в оптовом звене – поди разбери. А если кто-то хотел придержать яйца, то время выбрал самое удачное: «домашние» или «фермерские» куры зимой несутся хуже, а доставка яиц в города из-за распутицы затруднена.

Между тем Минсельхоз и Российский птицеводческий союз причиной роста цен называют не сокращение поставок, а увеличение спроса. Отсюда вывод – надо наращивать производство. На уровне правительства уже заговорили о необходимости целевых льготных инвесткредитов для производителей. Судя по всему, споры по поводу причин подорожания яиц закончатся, когда агрохолдинги получат щедрые бюджетные вливания.

Кстати

Похожие разговоры в 2020 году были по поводу сахара и подсолнечного масла. Тогда даже «фиксировали» цены на них на уровне 46 рублей за кило и 110 – за литр соответственно. Теперь сахар стоит дороже 70 рублей, а масло – дороже 130, но это почему-то никого во власти не волнует.

Иван Ромоданов

Оригинал материала: “Версия”