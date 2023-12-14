Space.com: ирландский спутник Eirsat-1 будет изучать гамма-лучи и магнитные поля

Ирландия вступила в космическое сообщество, отправив в космос свой первый спутник Eirsat-1. Ракета SpaceX Falcon 9 доставила этот небольшой аппарат, по форме и размерам напоминающий обычный кирпич, на орбиту Земли в начале декабря. Информация об этом предоставлена Space.com.

Eirsat-1 был разработан группой из 50 студентов Университетского колледжа Дублина. Этот первый ирландский спутник оснащен тремя главными научными инструментами: детектором гамма-излучения GMOD, модулем для экспериментов с термическими материалами ENBIO и устройством для исследования магнитных волн WBC.

GMOD способен обнаруживать высокоэнергетические гамма-лучи без помех, создаваемых атмосферой Земли. Этот инструмент поможет астрономам отслеживать источники космического излучения, такие как сверхновые, черные дыры, нейтронные звезды и другие космические объекты.

Модуль ENBIO предназначен для проведения экспериментов с материалами при высоких температурах в космической среде. А устройство WBC позволит изучать, как созданные спутником магнитные волны взаимодействуют с магнитосферой Земли. Это может помочь в будущем создать аппараты, двигающиеся за счет магнитных полей низкой мощности.

По словам одного из создателей Eirsat-1, постдокторанта Дэвида Мерфи спутник будет на орбите от двух до четырех лет, и начнет космические эксперименты уже в следующем году.